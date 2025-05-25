ممثلة شهيرة تتعرض لاعتداء عنيف.. لص سرقها وضربها

Advertisement

في لحظات مرعبة عاشتها نجمة وGone Girl، روزاموند بايك، كشفت الممثلة أنها تعرّضت لاعتداء عنيف أثناء سيرها في أحد شوارع ، عندما انتزع لص على دراجة هوائية هاتفها المحمول من يدها، موجّهًا لها ضربة على خدها.وقالت بايك، 46 عامًا، خلال حديث إذاعي مع Magic Radio: "كنت أتحدث مع والدتي عبر الهاتف، وفجأة صرخت وسقط الهاتف. كل ما سمعته أمي هو صراخي، ثم انقطع الاتصال."الحادث الذي وقع أثناء مكالمة مع والدتها، مغنية الأوبرا كارولين فريند، ترك الأم في حالة من الذعر لـ15 دقيقة، بينما ركضت بايك إلى حانة قريبة واستعارت هاتفًا لتطمئن والدتها.وصفت بايك الموقف بأنه "مرعب"، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن يتم استهدافها بتلك الطريقة المفاجئة في وضح النهار. (metro)