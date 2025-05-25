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المرأة
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
Lebanon 24
25-05-2025
|
07:54
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أعادت الممثلة
ريان حركة
نشر خبر عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، يكشف أنّها انفصلت عن حبيبها الذي طلب يدها في الولايات المتّحدة الأميركيّة.
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واللافت أيضاً، أنّ حركة عمدت إلى حذف الصور التي نشرتها عبر حسابها على "انستغرام"، عندما طلب حبيبها السابق يدها في أميركا.
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