طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه

أعادت الممثلة نشر خبر عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، يكشف أنّها انفصلت عن حبيبها الذي طلب يدها في الولايات المتّحدة الأميركيّة.

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واللافت أيضاً، أنّ حركة عمدت إلى حذف الصور التي نشرتها عبر حسابها على "انستغرام"، عندما طلب حبيبها السابق يدها في أميركا.