نُقِلَت بشكلٍ عاجلٍ إلى المستشفى... عدوى خطيرة كادت تكلف هذه الفنانة الشهيرة حياتها!

تحدثت الفنانة الأميركية عن واحدة من أكثر التجارب الطبية غرابة في حياتها، موضحة أن حلمها بتصوير كليب فني في أحد أشهر شوارع العالم انتهى بها على سرير العناية المركزة، كما كشفت عن إصابتها بمرض خطير تسبب في تغيّر صوتها.

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وروت تفاصيل ما حدث خلال تصوير أغنيتها المصورة "Something Beautiful"، حين قررت تنفيذ المشاهد على ممشى المشاهير في ، تحديداً خلال الليل لتوفير رسوم التصوير.

وقالت: "كنت أملك حلماً كبيراً وميزانية صغيرة... في الواقع، كانت الميزانية جيدة لكن أنفقتها كلها على الملابس".



وما بدا في البداية قراراً ذكياً لتوفير النفقات، انتهى بتعرضها لعدوى لم تُشخّص بسهولة، حيث إنها لم تكن تعلم أن احتكاكها المباشر بالأرض سيترك أثره العميق على صحتها.

وبعد أسابيع من التصوير، بدأ الألم يتمركز حول ركبتها، فيما وصفت الإحساس قائلة: "شعرت وكأن المنطقة تتآكل فعلاً".



وبعد سلسلة فحوصات طبية، تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة بشكل عاجل، حيث أكد الأطباء أن العدوى كانت على وشك أن تتحوّل إلى خطر يستدعي تدخلاً جراحياً. (الامارات 24)