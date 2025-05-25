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المرأة

هذه أفضل كريمات العيون للتخلص من الهالات السوداء

Lebanon 24
25-05-2025 | 23:00
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تُعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات التجميلية شيوعًا، إذ تُضفي مظهرًا متعبًا وباهتًا على الوجه، وتتعدد أسبابها بين قلة النوم، الإجهاد، العوامل الوراثية، أو حتى التقدم في العمر. ورغم صعوبة التخلص منها نهائيًّا، إلا أن استخدام كريمات العيون المناسبة يمكن أن يساهم بفعالية في تحسين مظهر المنطقة المحيطة بالعين.
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وتعتمد كريمات العيون المخصصة للهالات السوداء على مكونات فعالة، مثل الكافيين، الريتينول، فيتامين C، والسيراميد، التي تعمل على ترطيب البشرة، تفتيح لونها، وتقليل الانتفاخ. إليكم قائمة بأفضل 5 كريمات عيون تميزت بنتائج ملموسة:

كريم CeraVe
يحتوي على مزيج فعّال من الكافيين، الببتيدات، والسيراميد، ويتميز بتركيبته المناسبة للبشرة الحساسة، كما يُعد خيارًا مثاليًا للاستخدام الليلي لمظهر أكثر انتعاشًا في الصباح.

كريم Versed
بفضل قوامه الخفيف وسهولة امتصاصه، يناسب كريم Versed الاستخدام اليومي وتحت المكياج. يحتوي على فيتامين C وخلاصة القهوة والنياسيناميد، مع تأثير مبرد يمنح إحساسًا فوريًا بالانتعاش.

كريم L'Oréal paris
تركيبة تجمع بين الريتينول، الكافيين، وحمض الهيالورونيك، ما يمنح البشرة تحت العين إشراقة وشدًا واضحًا مع الاستخدام المنتظم.

كريم Neutrogena
مثالي لمكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة، بفضل احتوائه على الريتينول وحمض الهيالورونيك. كما يتميز بتركيبته اللطيفة الخالية من العطور، المناسبة للبشرة الحساسة.

كريم e.l.f.
يمنح ترطيبًا فوريًا ويُمتص بسرعة دون أن يترك أثراً دهنيًا، ما يجعله مثاليًا كقاعدة للمكياج. يحتوي على حمض الهيالورونيك والببتيدات لملء الخطوط الدقيقة وتنعيم البشرة. (فوشيا)
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