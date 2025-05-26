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المرأة
طاردها بسيارته.. فنانة شهيرة تتقدم بشكوى ضد طليقها (صور)
Lebanon 24
26-05-2025
|
03:19
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حررت الفنانة
المصرية
إلهام
عبد البديع
محضرا ضد طليقها تتهمه فيه بمطاردتها بسيارته على محور 26 يوليو دائرة مركز كرداسة.
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وتكثف
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن
الجيزة
تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، بعد ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة وتولت
النيابة
التحقيقات.
وكانت البداية عندما تلقت
الإدارة العامة
لمباحث الجيزة إخطارًا من
الخدمات الأمنية
المتمركزة أعلى محور 26 يوليو تجاه
مدينة أكتوبر
يفيد بتعرض الفنانة إلهام عبد البديع، لمطاردة من جانب طليقها، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
وأوضحت الفنانة الشابة في بلاغها أنها تعرضت لمطاردة من قبل طليقها أثناء سيرها أعلى المحور حيث شاهدت أحد التمركزات الأمنية، فقامت بالتوقف بسيارتها أمامهم وتم التحفظ عليهما واقتيادهما لمركز شرطة كرداسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لبيان حقيقة الاتهام، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
كانت إلهام عبد البديع قد كشفت عن طلاقها من الملحن والمنتج
وليد سامي
، وروت تفاصيل الطلاق، مؤكدة أنها فوجئت بزوجها يكتب عبر
السوشيال ميديا
معلناً انفصالهما، لتتلقى بعدها عدة رسائل غريبة تطالبها بعدم الحزن، واتصالات من أرقام غريبة، وهي لا تعلم ما الذي حدث.(لها)
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