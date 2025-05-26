طاردها بسيارته.. فنانة شهيرة تتقدم بشكوى ضد طليقها (صور)

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وتكثف بمديرية أمن تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، بعد ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة وتولت التحقيقات. حررت الفنانة إلهام محضرا ضد طليقها تتهمه فيه بمطاردتها بسيارته على محور 26 يوليو دائرة مركز كرداسة.وتكثف بمديرية أمن تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، بعد ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة وتولت التحقيقات.

وكانت البداية عندما تلقت لمباحث الجيزة إخطارًا من المتمركزة أعلى محور 26 يوليو تجاه يفيد بتعرض الفنانة إلهام عبد البديع، لمطاردة من جانب طليقها، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.



وأوضحت الفنانة الشابة في بلاغها أنها تعرضت لمطاردة من قبل طليقها أثناء سيرها أعلى المحور حيث شاهدت أحد التمركزات الأمنية، فقامت بالتوقف بسيارتها أمامهم وتم التحفظ عليهما واقتيادهما لمركز شرطة كرداسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لبيان حقيقة الاتهام، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



كانت إلهام عبد البديع قد كشفت عن طلاقها من الملحن والمنتج ، وروت تفاصيل الطلاق، مؤكدة أنها فوجئت بزوجها يكتب عبر معلناً انفصالهما، لتتلقى بعدها عدة رسائل غريبة تطالبها بعدم الحزن، واتصالات من أرقام غريبة، وهي لا تعلم ما الذي حدث.(لها)





