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المرأة
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
26-05-2025
|
04:17
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نشرت الممثلة
هيا مرعشلي
صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت هيا بجمسوت أحمر ضيق جدا كشف عن اكتسابها لوزن زائد. وعلّقت هيا على الصور بالقول: "نصحانه وفخورة".
يُذكر ان "هيا" هي ثمرة زواج الفنانة
السورية
الراحلة
رندة مرعشلي
من الفنان اللبناني
طارق مرعشلي
قبل أن يتطلّقا، فهي من عائلة فنية بامتياز، إذ إن جدّتها هي الفنانة السوريّة القديرة
ناهد حلبي
، وجدّها هو الفنّان اللبناني الراحل
ابراهيم مرعشلي
.
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