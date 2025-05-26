"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)

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وأطلت هيا بجمسوت أحمر ضيق جدا كشف عن اكتسابها لوزن زائد. وعلّقت هيا على الصور بالقول: "نصحانه وفخورة". نشرت الممثلة صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت هيا بجمسوت أحمر ضيق جدا كشف عن اكتسابها لوزن زائد. وعلّقت هيا على الصور بالقول: "نصحانه وفخورة".

يُذكر ان "هيا" هي ثمرة زواج الفنانة الراحلة من الفنان اللبناني قبل أن يتطلّقا، فهي من عائلة فنية بامتياز، إذ إن جدّتها هي الفنانة السوريّة القديرة ، وجدّها هو الفنّان اللبناني الراحل .