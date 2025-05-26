نشرت صورة من "ليلة الحنة" بالخطأ.. فنانة على أبواب الزواج وصديقتها تفضح المفاجأة!

في ظل تكتم شديد، تواصل الفنانة استعداداتها لحفل زفافها المرتقب، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بالمناسبة، رغم حالة الفضول المتزايدة بين جمهورها. لكن مفاجأة غير متوقعة كادت أن تفسد عنصر السرية، بعدما نشرت الفنانة صورة من أجواء "ليلة الحنة" عبر خاصية " " على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "مين هي العروس؟ ليلة الحنة"، قبل أن تسارع بحذفها.

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