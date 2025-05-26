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المرأة
نشرت صورة من "ليلة الحنة" بالخطأ.. فنانة على أبواب الزواج وصديقتها تفضح المفاجأة!
Lebanon 24
26-05-2025
|
09:17
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في ظل تكتم شديد، تواصل الفنانة
أمينة خليل
استعداداتها لحفل زفافها المرتقب، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بالمناسبة، رغم حالة الفضول المتزايدة بين جمهورها. لكن مفاجأة غير متوقعة كادت أن تفسد عنصر السرية، بعدما نشرت الفنانة
جميلة عوض
صورة من أجواء "ليلة الحنة" عبر خاصية "
ستوري
" على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "مين هي العروس؟ ليلة الحنة"، قبل أن تسارع بحذفها.
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الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، أعادت التساؤلات حول موعد الزفاف وهوية العريس، خاصة أن أمينة لم تعلن رسميًا عن الحدث حتى الآن، متمسكة بصمتها المعتاد تجاه حياتها الخاصة.
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