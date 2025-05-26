Advertisement

المرأة

نشرت صورة من "ليلة الحنة" بالخطأ.. فنانة على أبواب الزواج وصديقتها تفضح المفاجأة!

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1366151-638838733992701634.jpg
Doc-P-1366151-638838733992701634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل تكتم شديد، تواصل الفنانة أمينة خليل استعداداتها لحفل زفافها المرتقب، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بالمناسبة، رغم حالة الفضول المتزايدة بين جمهورها. لكن مفاجأة غير متوقعة كادت أن تفسد عنصر السرية، بعدما نشرت الفنانة جميلة عوض صورة من أجواء "ليلة الحنة" عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "مين هي العروس؟ ليلة الحنة"، قبل أن تسارع بحذفها.
Advertisement
 
b3ba55ea-9015-4f49-a3b4-4b96cad823b6


الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، أعادت التساؤلات حول موعد الزفاف وهوية العريس، خاصة أن أمينة لم تعلن رسميًا عن الحدث حتى الآن، متمسكة بصمتها المعتاد تجاه حياتها الخاصة.
مواضيع ذات صلة
مفاجأة جديدة عن "زواج وائل كفوري بالسرّ من شانا عبود"
lebanon 24
26/05/2025 18:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تتدرب معه.. أردا غولر ينشر صورة مع صديقته
lebanon 24
26/05/2025 18:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نشرت صورًا من عقد قرانها.. فنانة تحيي ذكرى زوجها بختم القرآن
lebanon 24
26/05/2025 18:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: تلقينا دعما من أميركا لفتح "أبواب الجحيم" على غزة
lebanon 24
26/05/2025 18:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:45 | 2025-05-26
04:17 | 2025-05-26
03:19 | 2025-05-26
02:25 | 2025-05-26
00:42 | 2025-05-26
23:37 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24