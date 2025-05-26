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المرأة

كم بلغ سعر خاتم خطوبة "البلوغر" نور ستارز؟

Lebanon 24
26-05-2025 | 14:00
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احتفلت صانعة المحتوى العراقية الشهيرة نور ستارز بخطوبتها على رجل الأعمال كريم الشريف مساء الأحد 25 أيار، في حفل أقيم داخل إحدى القاعات الفاخرة في برج خليفة بمدينة دبي، وسط أجواء مبهجة وراقية.
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ولفتت نور الأنظار بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستانًا أبيض مكشوف الكتفين، جمع بين البساطة والرقي، ونسّقته مع مكياج هادئ وتسريحة شعر ناعمة أبرزت ملامحها الطبيعية وجمالها.

أما خطيبها كريم الشريف، فاختار طلة كلاسيكية أنيقة ببدلة سوداء رسمية، أضفت مزيدًا من الانسجام بين الثنائي في هذه المناسبة المميزة.

ومع انتشار صور الحفل والأجواء الفخمة، أثار خاتم الخطوبة اهتمام الجمهور، خاصة بعد الكشف عن سعره الذي بلغ 500 ألف دولار أميركي، ما فتح باب المقارنات مع خاتم زفاف صانعة المحتوى نارين بيوتي، والذي يُقدّر سعره بين 6 و10 ملايين دولار، ليبقى واحدًا من أغلى المجوهرات في حفلات الزفاف حتى اليوم. (الجديد)
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