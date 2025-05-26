كم بلغ سعر خاتم خطوبة "البلوغر" نور ستارز؟

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احتفلت صانعة المحتوى الشهيرة بخطوبتها على رجل الأعمال مساء الأحد 25 أيار، في حفل أقيم داخل إحدى القاعات الفاخرة في بمدينة دبي، وسط أجواء مبهجة وراقية.ولفتت نور الأنظار بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستانًا أبيض مكشوف الكتفين، جمع بين البساطة والرقي، ونسّقته مع مكياج هادئ وتسريحة شعر ناعمة أبرزت ملامحها الطبيعية وجمالها.أما خطيبها كريم الشريف، فاختار طلة كلاسيكية أنيقة ببدلة سوداء رسمية، أضفت مزيدًا من الانسجام بين في هذه المناسبة المميزة.ومع انتشار صور الحفل والأجواء الفخمة، أثار خاتم الخطوبة اهتمام الجمهور، خاصة بعد سعره الذي بلغ 500 ألف دولار أميركي، ما فتح باب المقارنات مع خاتم زفاف صانعة المحتوى ، والذي يُقدّر سعره بين 6 و10 ملايين دولار، ليبقى واحدًا من أغلى المجوهرات في حفلات الزفاف حتى اليوم. (الجديد)