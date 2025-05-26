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المرأة
بعيدًا عن التقليدي.. ستيفاني عطالله تفاجئ الجمهور في زفافها بقالب حلوى غير مألوف
Lebanon 24
26-05-2025
|
16:00
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لا يزال حفل زفاف النجمة
اللبنانية
ستيفاني عطالله
من الفنان
جوزيف عبود
المعروف بلقب "زاف" حديث الجمهور، بفضل التفاصيل المميزة والأفكار غير التقليدية التي أضفت طابعًا خاصًا على الحفل، أبرزها قالب الحلوى الذي أثار إعجاب الحضور والمتابعين.
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في خطوة مبتكرة، قرر العروسان الاستغناء عن القالب التقليدي، واختارا قالب تيراميسو ضخم، وقاما بتحضيره أمام المدعوين بطريقة لافتة؛ حيث رشّا القهوة المطحونة على سطحه بأنفسهما على
أنغام
الموسيقى، وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين. بعدها، استخدما كأسين جميلين لاجتزاء جزء من القالب، وتم توزيع باقي القطع على الحضور.
لاقى هذا الخيار تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل، واعتُبر فكرة جديدة تضفي لمسة حيوية وعصرية على حفلات الزفاف، وتكسر النمط الكلاسيكي المعروف.
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