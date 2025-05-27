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المرأة
الغموض يلف هوية العريس: فنانة شهيرة تحتفل بليلة حنتها في أجواء عائلية.. ستتزوج قريبا (صورة)
Lebanon 24
27-05-2025
|
03:07
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وسط حضور عائلي ومجموعة من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني، أقامت الفنانة
المصرية
أمينة خليل
مساء الأحد حفل ليلة الحنة، في احتفال فاجأ جمهورها بعد سلسلة من التصريحات التي نفت فيها ارتباطها خلال الفترة الماضية.
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وظهرت أمينة خلال الحفل بإطلالة ناعمة، مرتدية فستانًا أبيض من
الساتان
، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية، وفقًا لصورة نشرتها الفنانة
جميلة عوض
عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "مينمين هي العروسة.. ليلة الحنة"، من دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية.
الصورة المتداولة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول موعد الزفاف وهوية العريس، خصوصًا في ظل
التزام
أمينة الصمت وعدم إعلانها رسميًا عن أي ارتباط حتى الآن.
ويأتي هذا الاحتفال بعد أيام من تصدر اسم أمينة خليل التريند، على خلفية انتشار شائعات تفيد بارتباطها بالمصور أحمد زعتر، عقب ظهورهما معًا في فعاليات
الدورة
الـ78 من
مهرجان كان السينمائي
2025.
ورغم تداول صور لهما سويًا، لم تؤكد أمينة أو تنفِ تلك الأنباء بشكل مباشر.
وفي تصريحات صحفية سابقة، علّقت
خليل على
تداول
أخبار
حياتها الخاصة، مؤكدة أنها تحرص على الحفاظ على خصوصيتها، وقالت: "أنا اخترت أكون ممثلة، لكن مش كل الناس اللي في حياتي اختاروا الشهرة، فمش لازم يدفعوا تمن قراري... لما أحب أتكلم هفرّحكم معايا".
ولا تزال هوية العريس المنتظر وتفاصيل الزفاف محل تكهنات بين جمهور الفنانة، التي اختارت أن تبقي حياتها العاطفية بعيدا عن الأضواء حتى اللحظة. (العين الإخبارية)
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