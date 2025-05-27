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المرأة
جيسي عبدو ترد بعنف على هذا الرجل: "مين مفوّتك ع بيتي؟" (صورة)
Lebanon 24
27-05-2025
|
09:00
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أعربت الفنانة
اللبنانية
جيسي عبدو
عن استيائها من استخدام أسماء المشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد لفت الأنظار وتحقيق مشاهدات، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو تناول مزاعم عن تفاصيل من حياتها الخاصة، لا تمت للحقيقة بصلة.
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وفي منشور عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، أعادت جيسي نشر فيديو لأحد صناع المحتوى على "تيك توك" يُقارن فيه بين منزلها ومنزل الفنانة
ماغي بو غصن
، مدّعيًا أن منزل الأخيرة يتميز بالفخامة، بينما يطغى الطابع الشبابي الملوّن على ديكور منزل جيسي.
وردّت عبدو بسخرية وتساؤلات: "مين حضرتك؟ مين مفوّتك ع
بيتي
؟ من وين جايبلي هالألوان؟ مين مفوّتك ع بيت ماغي؟ ومن وين جايب هالديكورات؟ الله أعلم"، مستنكرة ادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي.
وأضافت: "بليز، مش كل شي بتشوفوه عالسوشال ميديا تصدقوه، ومش كل شي بينقال يعني صح"، قبل أن تختم برسالة تنبيه قائلة: "الله ينجّينا من
اللي جايي
".
ويأتي تعليق جيسي عبدو في ظل تزايد ظاهرة التعدي على الخصوصيات من قبل بعض صناع المحتوى، الذين يلجأون إلى التضليل واستغلال الأسماء اللامعة في الفن والمجتمع، لتحقيق رواج على حساب الحقيقة. (فوشيا)
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