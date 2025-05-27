من شوارع إيطاليا… إليسا تتألق بإطلالة عفوية تخطف القلوب (صورة)

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نشرت الفنانة إليسا، عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام، صورة جديدة خلال زيارتها لإيطاليا، ظهرت فيها وهي تحمل الطيور في أحد الأماكن العامة.وارتدت إليسا بنطالًا أسود مع قميص جينز أزرق، ما منح إطلالتها طابعًا رياضيًا وعصريًا لاقى إعجاب متابعيها على المنصة.