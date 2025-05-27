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المرأة

من شوارع إيطاليا… إليسا تتألق بإطلالة عفوية تخطف القلوب (صورة)

Lebanon 24
27-05-2025 | 13:00
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نشرت الفنانة إليسا، عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام، صورة جديدة خلال زيارتها لإيطاليا، ظهرت فيها وهي تحمل الطيور في أحد الأماكن العامة.
وارتدت إليسا بنطالًا أسود مع قميص جينز أزرق، ما منح إطلالتها طابعًا رياضيًا وعصريًا لاقى إعجاب متابعيها على المنصة.
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