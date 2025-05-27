جيهان الشماشرجي تتحدث عن رأيها في عمليات التجميل

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كشفت الفنانة ، موقفها من الحسد، مؤكدة أنها لا تخاف منه، وتحصن نفسها ضده، كاشفة عن رأيها في عمليات التجميل.قالت جيهان خلال تصريحات صحافية على هامش حضورها حفل توزيع جوائز كأس إنرجي: "مبخافش من الحسد وبأقرأ قرآن وبحصن نفسي بالمعوذتين ومبفكرش في عمليات التجميل".وأوضحت أنها تحضر لعملين جديدين وهما فيلما " " و" "، مشيرة الى أن دورها سيكون مفاجأة للجمهور، متمنية أن ينال الفيلمان إعجابهم.(لها)