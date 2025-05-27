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المرأة
جيهان الشماشرجي تتحدث عن رأيها في عمليات التجميل
Lebanon 24
27-05-2025
|
16:21
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كشفت الفنانة
جيهان الشماشرجي
، موقفها من الحسد، مؤكدة أنها لا تخاف منه، وتحصن نفسها ضده، كاشفة عن رأيها في عمليات التجميل.
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قالت جيهان خلال تصريحات صحافية على هامش حضورها حفل توزيع جوائز كأس إنرجي: "مبخافش من الحسد وبأقرأ قرآن وبحصن نفسي بالمعوذتين ومبفكرش في عمليات التجميل".
وأوضحت أنها تحضر لعملين جديدين وهما فيلما "
هيبتا 2
" و"
أحمد وأحمد
"، مشيرة الى أن دورها سيكون مفاجأة للجمهور، متمنية أن ينال الفيلمان إعجابهم.
(لها)
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