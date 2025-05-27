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المرأة

جيهان الشماشرجي تتحدث عن رأيها في عمليات التجميل

Lebanon 24
27-05-2025 | 16:21
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كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي، موقفها من الحسد، مؤكدة أنها لا تخاف منه، وتحصن نفسها ضده، كاشفة عن رأيها في عمليات التجميل.
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قالت جيهان خلال تصريحات صحافية على هامش حضورها حفل توزيع جوائز كأس إنرجي: "مبخافش من الحسد وبأقرأ قرآن وبحصن نفسي بالمعوذتين ومبفكرش في عمليات التجميل".

وأوضحت أنها تحضر لعملين جديدين وهما فيلما "هيبتا 2" و"أحمد وأحمد"، مشيرة الى أن دورها سيكون مفاجأة للجمهور، متمنية أن ينال الفيلمان إعجابهم.
(لها)
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