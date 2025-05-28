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المرأة
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
28-05-2025
|
03:41
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تحدثت الفنانة
المصرية
هالة صدقي
خلال لقائها ضمن برنامج "ضيفنا على كيفنا" المذاع على التلفزيون
التونسي
خلال تواجدها في
تونس
لتكريمها عن دورها في مسلسل "إش إش" عن حقيقة تفكيرها في الزواج مجدّداً.
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وقالت هالة رداً على سؤال مقدّم البرنامج عن انتشار
أخبار
حول زواجها مرة أخرى: "الزواج باب واتقفل، فكل شخص له طاقة، وطاقتي في الزواج نفدت، ولكن بلا شك الرجل مهم في حياة المرأة".
وأضافت: "أولادي عوّضوني عن غياب الرجل في حياتي، فالعمل وحب الناس أرحم من الدخول في تجربة لا أستطيع تحمّلها لأن الإنسان مع التقدّم بالعمر بيصير هشّ، فضغوط الحياة أصبحت كتيرة، ولذلك أرى الزواج مجازفة".
وكانت هالة قد تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها الأول رجل الأعمال مجدي وليم يوسف.
يُذكر أن آخر أعمال هالة صدقي الفنية، مشاركتها في بطولة مسلسل "إش إش"، والذي عُرض خلال موسم
رمضان
الماضي، مع عدد من النجوم.
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