خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)

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تحدثت الفنانة خلال لقائها ضمن برنامج "ضيفنا على كيفنا" المذاع على التلفزيون خلال تواجدها في لتكريمها عن دورها في مسلسل "إش إش" عن حقيقة تفكيرها في الزواج مجدّداً.وقالت هالة رداً على سؤال مقدّم البرنامج عن انتشار حول زواجها مرة أخرى: "الزواج باب واتقفل، فكل شخص له طاقة، وطاقتي في الزواج نفدت، ولكن بلا شك الرجل مهم في حياة المرأة".وأضافت: "أولادي عوّضوني عن غياب الرجل في حياتي، فالعمل وحب الناس أرحم من الدخول في تجربة لا أستطيع تحمّلها لأن الإنسان مع التقدّم بالعمر بيصير هشّ، فضغوط الحياة أصبحت كتيرة، ولذلك أرى الزواج مجازفة".وكانت هالة قد تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها الأول رجل الأعمال مجدي وليم يوسف.يُذكر أن آخر أعمال هالة صدقي الفنية، مشاركتها في بطولة مسلسل "إش إش"، والذي عُرض خلال موسم الماضي، مع عدد من النجوم.