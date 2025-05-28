خطبتها كانت سرية.. من هي الفنانة التي ستحتفل بزفافها بعيدًا عن الإعلام؟!

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فرضت الممثلة حالة من الغموض حول علاقتها بالمصور أحمد زعتر، حيث تعمدت إخفاء خبر خطبتهما التي تمت قبل عدة أشهر، بل نفت في تصريحات إعلامية استعدادها للزواج، معتبرة ما يتم تداوله مجرد شائعات.ورغم نفيها المتكرر، عادت التكهنات بعد ظهورهما معاً على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي، حيث التقطا الصور سوياً، ما أثار تساؤلات جديدة حول طبيعة علاقتهما.لكن مصدرًا مقربًا كشف لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن أمينة تستعد للاحتفال بزفافها نهاية الأسبوع الجاري، في حفل خاص سيقام بأحد الأماكن الشهيرة في مصر، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن. وقد وجهت الدعوات بالفعل لكنها طلبت من المدعوين الحفاظ على سرية الحدث، لرغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام.المصدر ذاته أوضح أن هذه ستكون التجربة الثالثة لأمينة في الارتباط، بعد زواج قصير من الرياضي كريم عام 2015، وخطوبة لم تكتمل مع رجل الأعمال في 2020.أما زفافها المرتقب من أحمد زعتر، فقد قررت أن يتم في سرية تامة، اعتقادًا منها أن تجاربها السابقة فشلت بسبب تسليط الأضواء والحسد، مشيرًا إلى أنها أقامت منذ أيام قليلة ليلة الحنّة في منزلها، بحضور محدود ضم بعض الصديقات، بينهن الفنانة . (العربية)