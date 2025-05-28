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المرأة
خطبتها كانت سرية.. من هي الفنانة التي ستحتفل بزفافها بعيدًا عن الإعلام؟!
Lebanon 24
28-05-2025
|
09:53
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فرضت الممثلة
المصرية
أمينة خليل
حالة من الغموض حول علاقتها بالمصور أحمد زعتر، حيث تعمدت إخفاء خبر خطبتهما التي تمت قبل عدة أشهر، بل نفت في تصريحات إعلامية استعدادها للزواج، معتبرة ما يتم تداوله مجرد شائعات.
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ورغم نفيها المتكرر، عادت التكهنات بعد ظهورهما معاً على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي، حيث التقطا الصور سوياً، ما أثار تساؤلات جديدة حول طبيعة علاقتهما.
لكن مصدرًا مقربًا كشف لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن أمينة تستعد للاحتفال بزفافها نهاية الأسبوع الجاري، في حفل خاص سيقام بأحد الأماكن الشهيرة في مصر، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن. وقد وجهت الدعوات بالفعل لكنها طلبت من المدعوين الحفاظ على سرية الحدث، لرغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام.
المصدر ذاته أوضح أن هذه ستكون التجربة الثالثة لأمينة في الارتباط، بعد زواج قصير من الرياضي كريم
الخشاب
عام 2015، وخطوبة لم تكتمل مع رجل الأعمال
عمر طه
في 2020.
أما زفافها المرتقب من أحمد زعتر، فقد قررت أن يتم في سرية تامة، اعتقادًا منها أن تجاربها السابقة فشلت بسبب تسليط الأضواء والحسد، مشيرًا إلى أنها أقامت منذ أيام قليلة ليلة الحنّة في منزلها، بحضور محدود ضم بعض الصديقات، بينهن الفنانة
جميلة عوض
. (العربية)
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