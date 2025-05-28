Advertisement

المرأة

إطلالة لافتة.. أنابيلا هلال تشدّ الأنظار عبر صورة جديدة

Lebanon 24
28-05-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1367161-638840539385727053.jpg
Doc-P-1367161-638840539385727053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الإعلامية أنابيلا هلال صورة لها عبر خاصية “الستوري” على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا زهريًا قصيرًا مكشوفًا عند منطقة الصدر.
Advertisement
وقد وضعت مكياجًا خفيفًا أبرز ملامح وجهها الطبيعية. وبدت في الصورة بطلة أنيقة وجذابة، حيث لفتت الأنظار بجمالها اللافت وقوامها الرشيق.
مواضيع ذات صلة
هيفاء وهبي تخرج عن المألوف وتلفت الأنظار بإطلالة مثيرة للدهشة (صورة)
lebanon 24
29/05/2025 02:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بشعر مُبلل.. النجمة السورية الشهيرة بإطلالة لافتة (صور)
lebanon 24
29/05/2025 02:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نانسي عجرم تستقبل الصيف بإطلالة لافتة وتُشعل مواقع التواصل
lebanon 24
29/05/2025 02:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان مكشوف الكتفين ومزيّن بالريش.. إطلالة لافتة للفنانة اللبنانية مادونا (فيديو)
lebanon 24
29/05/2025 02:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2025-05-28
09:53 | 2025-05-28
08:41 | 2025-05-28
07:47 | 2025-05-28
04:08 | 2025-05-28
03:41 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24