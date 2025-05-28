إطلالة لافتة.. أنابيلا هلال تشدّ الأنظار عبر صورة جديدة

نشرت الإعلامية أنابيلا هلال صورة لها عبر خاصية “الستوري” على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا زهريًا قصيرًا مكشوفًا عند منطقة .

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وقد وضعت مكياجًا خفيفًا أبرز ملامح وجهها الطبيعية. وبدت في الصورة بطلة أنيقة وجذابة، حيث لفتت الأنظار بجمالها اللافت وقوامها الرشيق.