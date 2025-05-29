يُمثلان معا في فيلم جديد.. هنا الزاهد تردّ على تامر حسني

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قامت الفنانة بالرد على إشادة زميلها الفنان بموهبتها خلال تصريحاته على هامش الخاص لفيلمهما الجديد " "، والذي يجمع بينهما على الشاشة من جديد بعد عدة أعمال سابقة.وكان تامر قد تحدث عن تعاونه للمرة الثانية مع هنا قائلاً: "كل الناس عارفة إن هنا غالية عندي، وقدمتها من وهي صغيرة، ودلوقتي نجمة كبيرة قدامي في "ريستارت"، وكمان في الفيلم التاني معايا"، في إشارة منه الى استمرار تعاونه الفني معها خلال الفترة المقبلة.ونشرت هنا عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام"، مقطع فيديو من تصريحات تامر وعلقت عليه قائلة: "أنت اللي غالي والله.. شكراً على الكلام الحلو ده، أنت اللي نجم كبير، واتشرفت بشغلي معاك، وربنا يوفقنا في الفيلم وإن شاء الله يعجب الناس".وكانت هنا قد غابت عن العرض الخاص للفيلم في بسبب ارتباطها بالتصوير خارج مصر في ذلك الوقت مع الفنان في فيلمه الجديد "الشاطر".(لها)