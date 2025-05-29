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المرأة

يُمثلان معا في فيلم جديد.. هنا الزاهد تردّ على تامر حسني

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:43
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قامت الفنانة المصرية هنا الزاهد بالرد على إشادة زميلها الفنان تامر حسني بموهبتها خلال تصريحاته على هامش العرض الخاص لفيلمهما الجديد "ريستارت"، والذي يجمع بينهما على الشاشة من جديد بعد عدة أعمال سابقة.
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وكان تامر قد تحدث عن تعاونه للمرة الثانية مع هنا قائلاً: "كل الناس عارفة إن هنا غالية عندي، وقدمتها من وهي صغيرة، ودلوقتي ما شاء الله نجمة كبيرة قدامي في "ريستارت"، وكمان في الفيلم التاني اللي جاي معايا"، في إشارة منه الى استمرار تعاونه الفني معها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت هنا الزاهد عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام"، مقطع فيديو من تصريحات تامر وعلقت عليه قائلة: "أنت اللي غالي والله.. شكراً على الكلام الحلو ده، أنت اللي نجم كبير، واتشرفت بشغلي معاك، وربنا يوفقنا في الفيلم وإن شاء الله يعجب الناس".

وكانت هنا قد غابت عن العرض الخاص للفيلم في القاهرة بسبب ارتباطها بالتصوير خارج مصر في ذلك الوقت مع الفنان أمير كرارة في فيلمه الجديد "الشاطر".(لها)
 
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