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المرأة
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
Lebanon 24
29-05-2025
|
06:12
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أعلنت الإعلامية في قناة
mtv
نبيلة عواد
عن ولادتها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيها قدما مولودها الجديد.
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وكشفت نبيلة عن اسم طفلها، إذ أطلقت عليه اسم "عمر"، وأرفقت الصورة بتعليق مؤثر جاء فيه: "أهلاً وسهلاً طفلي عمر".
يُذكر أن
عواد
كانت قد تزوجت مدنياً من الشاب
سيف دياب
في شهر تشرين الأول الماضي.
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