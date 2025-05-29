بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه

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وكشفت نبيلة عن اسم طفلها، إذ أطلقت عليه اسم "عمر"، وأرفقت الصورة بتعليق مؤثر جاء فيه: "أهلاً وسهلاً طفلي عمر". أعلنت الإعلامية في قناة عن ولادتها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيها قدما مولودها الجديد.وكشفت نبيلة عن اسم طفلها، إذ أطلقت عليه اسم "عمر"، وأرفقت الصورة بتعليق مؤثر جاء فيه: "أهلاً وسهلاً طفلي عمر".

يُذكر أن كانت قد تزوجت مدنياً من الشاب في شهر تشرين الأول الماضي.