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المرأة

بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:12
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أعلنت الإعلامية في قناة mtv نبيلة عواد عن ولادتها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيها قدما مولودها الجديد.
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وكشفت نبيلة عن اسم طفلها، إذ أطلقت عليه اسم "عمر"، وأرفقت الصورة بتعليق مؤثر جاء فيه: "أهلاً وسهلاً طفلي عمر".
 
يُذكر أن عواد كانت قد تزوجت مدنياً من الشاب سيف دياب في شهر تشرين الأول الماضي.
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