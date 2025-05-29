مؤثرة عربية تنجو مع عائلتها من كارثة داخل منزلها.. وفيديو يوثق ما حصل

نجت المؤثرة فوز وعائلتها من حادث مفاجئ كاد أن يتحوّل إلى كارثة، بعدما سقط سقف أحد أركان منزلهم، وتحديدًا في الزاوية التي اعتادت الجلوس فيها مساءً.



ونشرت فوز عبر حسابها على " " مقطعًا يوثّق الحادثة، موضحة أنها كانت حين سُمِع صوت قوي، لتكتشف بعد نحو نصف ساعة أن سقف الصالة سقط، وتحديدًا في المكان الذي تجلس فيه عادة. وقالت بتأثر: "الحمد لله العيال كانوا نايمين، وأنا ما كنت جالسة في الزاوية كعادتي.. هناك، كان ممكن يصير شيء خطير".



وتابعت: "تفكرت كثيرًا.. عادة أكون هناك بالضبط، والحمد لله ربنا لطف، شيء لأحد".

🏡 الفاشنيستا فوز الفهد تتـحدث عن موقف حصل لها في منزلها 👇🏻:

" كنا قاعدين بالبيت إلا فجأة أنا والبنات نسمع صوت ، وبعد نص ساعة أكتشفنا إن السقف في الدور الأول بالصالة وبالزاوية اللي أجلس فيها طايح منها السقف🙄..!! " pic.twitter.com/mO4ZzsSEus — ☬ عًْطًْرًْ الًْقًْلًْمًْ ☬💚🇸🇦💚 (@coMQHLlMvWIa4wI) May 28, 2025 Advertisement



الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، حيث تلقت فوز رسائل دعم ودعاء من متابعيها، فشكرتهم عبر "سناب شات" قائلة: "شكراً من القلب لكل من سأل.. إحنا بخير، والأولاد بصحة جيدة".



وأكدت أن هذا الموقف جعلها تدرك أهمية الانتباه للتفاصيل الصغيرة في المنزل، مضيفة: "راح أتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامتنا، وأقول للكل: لا تستهينون بأي شيء في بيوتكم.. والله موجود، والحمد لله على لطفه". (فوشيا) الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، حيث تلقت فوز رسائل دعم ودعاء من متابعيها، فشكرتهم عبر "سناب شات" قائلة: "شكراً من القلب لكل من سأل.. إحنا بخير، والأولاد بصحة جيدة".وأكدت أن هذا الموقف جعلها تدرك أهمية الانتباه للتفاصيل الصغيرة في المنزل، مضيفة: "راح أتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامتنا، وأقول للكل: لا تستهينون بأي شيء في بيوتكم.. والله موجود، والحمد لله على لطفه". (فوشيا)