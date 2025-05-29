مؤثرة عربية تنجو مع عائلتها من كارثة داخل منزلها.. وفيديو يوثق ما حصل

🏡 الفاشنيستا فوز الفهد تتـحدث عن موقف حصل لها في منزلها 👇🏻:
" كنا قاعدين بالبيت إلا فجأة أنا والبنات نسمع صوت ، وبعد نص ساعة أكتشفنا إن السقف في الدور الأول بالصالة وبالزاوية اللي أجلس فيها طايح منها السقف🙄..!! " pic.twitter.com/mO4ZzsSEus
— ☬ عًْطًْرًْ الًْقًْلًْمًْ ☬💚🇸🇦💚 (@coMQHLlMvWIa4wI) May 28, 2025
🏡 الفاشنيستا فوز الفهد تتـحدث عن موقف حصل لها في منزلها 👇🏻:
" كنا قاعدين بالبيت إلا فجأة أنا والبنات نسمع صوت ، وبعد نص ساعة أكتشفنا إن السقف في الدور الأول بالصالة وبالزاوية اللي أجلس فيها طايح منها السقف🙄..!! " pic.twitter.com/mO4ZzsSEus