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المرأة

مؤثرة عربية تنجو مع عائلتها من كارثة داخل منزلها.. وفيديو يوثق ما حصل

Lebanon 24
29-05-2025 | 07:22
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نجت المؤثرة الكويتية فوز الفهد وعائلتها من حادث مفاجئ كاد أن يتحوّل إلى كارثة، بعدما سقط سقف أحد أركان منزلهم، وتحديدًا في الزاوية التي اعتادت الجلوس فيها مساءً.

ونشرت فوز عبر حسابها على "سناب شات" مقطعًا يوثّق الحادثة، موضحة أنها كانت في المنزل حين سُمِع صوت قوي، لتكتشف بعد نحو نصف ساعة أن سقف الصالة سقط، وتحديدًا في المكان الذي تجلس فيه عادة. وقالت بتأثر: "الحمد لله العيال كانوا نايمين، وأنا ما كنت جالسة في الزاوية كعادتي.. لو كنت هناك، كان ممكن يصير شيء خطير".

وتابعت: "تفكرت كثيرًا.. عادة أكون هناك بالضبط، والحمد لله ربنا لطف، ما صار شيء لأحد".
 
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الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، حيث تلقت فوز رسائل دعم ودعاء من متابعيها، فشكرتهم عبر "سناب شات" قائلة: "شكراً من القلب لكل من سأل.. إحنا بخير، والأولاد بصحة جيدة".

وأكدت أن هذا الموقف جعلها تدرك أهمية الانتباه للتفاصيل الصغيرة في المنزل، مضيفة: "راح أتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامتنا، وأقول للكل: لا تستهينون بأي شيء في بيوتكم.. والله موجود، والحمد لله على لطفه". (فوشيا)
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