بقصّة شرقية.. الأميرة سلمى تختار فستاناً محتشماً

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وتألقت الأميرة الأردنية بفستان فضفاض باللون البنفسجي، وجاء بتصميم شرقي انسيابي بسيط مع أكمام غير متجانسة الطول وواسعة، ونسقته مع حزام ذهبي يبرز خصرها النحيل. وانسدل بطريقة انسيابية ناعمة نحو الأسفل، في تصميم يعكس البساطة والاحتشام. احتفلت العائلة المالكة بحضور الملك عبدالله الثاني بعيد الـ 79 والذي أقيم في ، وكان لافتاً حضور الأميرة سلمى المحتشم والأنيق بقصّة شرقية ناعمة.وتألقت الأميرة الأردنية بفستان فضفاض باللون البنفسجي، وجاء بتصميم شرقي انسيابي بسيط مع أكمام غير متجانسة الطول وواسعة، ونسقته مع حزام ذهبي يبرز خصرها النحيل. وانسدل بطريقة انسيابية ناعمة نحو الأسفل، في تصميم يعكس البساطة والاحتشام.

ونسقت مع اللون البنفسجي حذاء بتصميم كلاسيكي من أسلوب الـPump باللون الذهبي، وحمل توقيع وحملت حقيبة يد بلون البيج المحايد، وهو ما أضاف لمسة من الفخامة إلى إطلالتها .