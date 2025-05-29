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المرأة

بقصّة شرقية.. الأميرة سلمى تختار فستاناً محتشماً

Lebanon 24
29-05-2025 | 14:15
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احتفلت العائلة الأردنية المالكة بحضور الملك عبدالله الثاني بعيد الاستقلال الـ 79 والذي أقيم في قصر الحسينية، وكان لافتاً حضور الأميرة سلمى المحتشم والأنيق بقصّة شرقية ناعمة.
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وتألقت الأميرة الأردنية بفستان فضفاض باللون البنفسجي، وجاء بتصميم شرقي انسيابي بسيط مع أكمام غير متجانسة الطول وواسعة، ونسقته مع حزام ذهبي يبرز خصرها النحيل. وانسدل بطريقة انسيابية ناعمة نحو الأسفل، في تصميم يعكس البساطة والاحتشام.
ونسقت مع اللون البنفسجي حذاء بتصميم كلاسيكي من أسلوب الـPump باللون الذهبي، وحمل توقيع jennifer chamandi وحملت حقيبة يد بلون البيج المحايد، وهو ما أضاف لمسة من الفخامة إلى إطلالتها الناعمة.
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