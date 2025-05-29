بإطلالة جريئة… ممثلة وإعلامية لبنانية تشعل مواقع التواصل (صورة)

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نشرت الممثلة صورة جديدة لها عبر حسابها على “إنستغرام”، وقد بدت ملامح وجهها الجميل واضحة في الصورة، رغم بروز علامات التقدّم في السن على مظهرها.وارتدت في الصورة توب طويلة باللون الأزرق، مكشوفة الأكتاف، ما أضفى على إطلالتها لمسة أنيقة وبسيطة في آنٍ معًا.