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المرأة

بإطلالة جريئة… ممثلة وإعلامية لبنانية تشعل مواقع التواصل (صورة)

Lebanon 24
29-05-2025 | 16:15
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نشرت الممثلة ريتا حرب صورة جديدة لها عبر حسابها على “إنستغرام”، وقد بدت ملامح وجهها الجميل واضحة في الصورة، رغم بروز علامات التقدّم في السن على مظهرها.
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وارتدت في الصورة توب طويلة باللون الأزرق، مكشوفة الأكتاف، ما أضفى على إطلالتها لمسة أنيقة وبسيطة في آنٍ معًا.
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