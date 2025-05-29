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المرأة
بإطلالة جريئة… ممثلة وإعلامية لبنانية تشعل مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
29-05-2025
|
16:15
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نشرت الممثلة
ريتا حرب
صورة جديدة لها عبر حسابها على “إنستغرام”، وقد بدت ملامح وجهها الجميل واضحة في الصورة، رغم بروز علامات التقدّم في السن على مظهرها.
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وارتدت في الصورة توب طويلة باللون الأزرق، مكشوفة الأكتاف، ما أضفى على إطلالتها لمسة أنيقة وبسيطة في آنٍ معًا.
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