مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة غير مألوفة وفستان مثير (صورة)

نشرت الفنانة مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، توثق لحظات من حفل غنائي أحيته في مملكة .

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وقد ظهرت خلال الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا باللون الذهبي الفاقع، نسقته مع بوط طويل بنفس اللون، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على .

الإطلالة اللافتة سرعان ما تحولت إلى محور جدل بين المتابعين، إذ اعتبرها البعض “غريبة” و”مبالغًا فيها”، منتقدين اختيارها للألوان، بينما دافع آخرون عن حرية الفنانة في التعبيرعن أسلوبها الشخصي.