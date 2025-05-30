Advertisement

المرأة

مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة غير مألوفة وفستان مثير (صورة)

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1368134-638842147078906502.jpg
Doc-P-1368134-638842147078906502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة مايا دياب مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، توثق لحظات من حفل غنائي أحيته في مملكة البحرين.
Advertisement
وقد ظهرت خلال الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا باللون الذهبي الفاقع، نسقته مع بوط طويل بنفس اللون، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
الإطلالة اللافتة سرعان ما تحولت إلى محور جدل بين المتابعين، إذ اعتبرها البعض “غريبة” و”مبالغًا فيها”، منتقدين اختيارها للألوان، بينما دافع آخرون عن حرية الفنانة في التعبيرعن أسلوبها الشخصي.
 
مواضيع ذات صلة
هيفاء وهبي تخرج عن المألوف وتلفت الأنظار بإطلالة مثيرة للدهشة (صورة)
lebanon 24
30/05/2025 17:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة ومجوهرات فاخرة تشعل مواقع التواصل
lebanon 24
30/05/2025 17:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
باللون الأسود.. درة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
lebanon 24
30/05/2025 17:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ندى كوسا تخطف الأنظار بإطلالة راقية باللون الأحمر (صور)
lebanon 24
30/05/2025 17:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:17 | 2025-05-30
06:35 | 2025-05-30
04:00 | 2025-05-30
03:00 | 2025-05-30
02:00 | 2025-05-30
01:00 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24