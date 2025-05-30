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المرأة
مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة غير مألوفة وفستان مثير (صورة)
Lebanon 24
30-05-2025
|
08:06
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نشرت الفنانة
مايا دياب
مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، توثق لحظات من حفل غنائي أحيته في مملكة
البحرين
.
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وقد ظهرت خلال الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا باللون الذهبي الفاقع، نسقته مع بوط طويل بنفس اللون، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
الإطلالة اللافتة سرعان ما تحولت إلى محور جدل بين المتابعين، إذ اعتبرها البعض “غريبة” و”مبالغًا فيها”، منتقدين اختيارها للألوان، بينما دافع آخرون عن حرية الفنانة في التعبيرعن أسلوبها الشخصي.
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