لأول مرة.. إعلامية لبنانية تدخل عالم التمثيل العربي

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أعلنت الإعلامية عن استعدادها لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى، مؤكدة أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير ولم يُوقّع رسميًا بعد.ريا، التي برعت سابقًا في الأداء الصوتي من خلال أدوار مثل "سوكة" في و"السنفورة الصفصافة" في ، قالت إن فكرة التمثيل بدأت تستهويها بعد لقاء مناسب جمعها بشخص ومشروع شعرت تجاههما بالثقة، لكنها تحفظت عن كشف التفاصيل.وتعتبر ريا هذه الخطوة فرصة لاكتشاف ذاتها فنيًا، مؤكدة أنها لا تسعى وراء دور بطولة بل نحو تجربة حقيقية لاختبار موهبتها، وقالت: "إذا ما كنت منيحة، بقول لحالي: يا بنت هيدا مش مجالك".العمل المنتظر سيكون باللغة العربية، وهو ما تعتبره ريا تحديًا إضافيًا تفتخر بخوضه، خصوصًا أنه يرتبط بشغفها القديم بالسينما، الذي بدأ منذ طفولتها في خلال ، حيث كانت الأفلام وسيلة للهروب من الواقع.ريا ختمت حديثها بالإشارة إلى أن السينما ما زالت تمنحها طاقة لا توصف، قائلة: "لما بشوف فيلم حلو كتير، بيديني طاقة لأشهر". (فوشيا)