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المرأة
العروس هربت من الغرفة باكية.. "نجمة" تُفسد حفل زفاف ابنها فماذا فعلت؟!
Lebanon 24
30-05-2025
|
15:07
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لا تزال أصداء حفل زفاف
بروكلين بيكهام
ونيكولا بيلتز عام 2022 تتردد، بعد أن كشف مصدر مقرب من عائلة بيلتز عن حادثة محرجة ألقت بظلالها على المناسبة، متهمًا
فيكتوريا بيكهام
، والدة العريس، بـ"إفساد" اللحظة الخاصة للعروسين.
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وبحسب ما نقلته مجلة People، فقد صعد المغني العالمي
مارك أنتوني
إلى المسرح خلال حفل الاستقبال لأداء أغنية رومانسية، كان من المقرر أن يرقص عليها العروسان، لكنه فاجأ الجميع بقوله: "أجمل امرأة في الغرفة الليلة، تعالي... فيكتوريا بيكهام!"، داعيًا إياها إلى المسرح بدلاً من نيكولا.
الموقف تسبب في انهيار نيكولا بدموعها، وفقًا لشهود
عيان
، وشعرت بأن حماتها خطفت منها لحظة مميزة كانت مخططًا لها مسبقًا، ما أدى إلى مغادرتها الغرفة باكية وسط صدمة الحضور.
وقال مصدر آخر حضر الزفاف لموقع Page Six: "كانت لحظة مذهلة وصادمة... كان بالإمكان سماع صوت دبوس يسقط"، مؤكدًا أن الأمر لم يكن عفويًا بل جزءًا من "نمط متكرر" في العلاقة بين نيكولا وفيكتوريا.
التوترات بين
المغنية
ومصممة الأزياء والفنانة نيكولا بيكهام وعائلة زوجها لم تكن جديدة، إذ تداولت وسائل إعلامية سابقًا تقارير عن خلافات أثناء التخطيط للزفاف، على الرغم من محاولات الطرفين إظهار الانسجام لاحقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. (لها)
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