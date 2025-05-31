رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)

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أحيت الفنانة " " أمس الجمعة حفلا فنيا في العاصمة لأول مرة.وغنت روبي أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور.واختارت روبي فستانا براقا من دون أكمام وبفتحة عند الجانب.وانتشرت فيديوهات عديدة من الحفل عبر حيث ظهرت وهي ترقص بإثارة ودلع.