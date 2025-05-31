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المرأة

رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2025 | 01:50
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أحيت الفنانة المصرية "روبي" أمس الجمعة حفلا فنيا في العاصمة الأردنية عمان لأول مرة.
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وغنت روبي أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور.

واختارت روبي فستانا أسود اللون براقا من دون أكمام وبفتحة عند الجانب.

وانتشرت فيديوهات عديدة من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت وهي ترقص بإثارة ودلع. 
 
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