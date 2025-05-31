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المرأة

فنانة عربية تنتقم من والديها في حفل تخرجها على طريقتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:02
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل تخرج النجمة حلا الترك من جامعتها بعد دراستها لتصميم الأزياء، بعنوان "حلا الترك تنتقم من والديها في يوم التخرج".

ورصد الفيديو حديث الفنانة البحرينية بشكل مؤثر على منبر التخرج، حيث أكّدت أن الدعم الذي تلقته في فترة عصيبة من حياتها، كان من عمتها، من دون ذكر والديها المطلقين، المنتج البحريني محمد الترك ومنى السابر.

وقالت المغنية والممثلة الشابة: "شعرت بالضياع لكن خطوة بخطوة بدأت اضبط نفسي ووجدت الذين جعلوني أشعر وكأنني في بيتي وبصراحة أنا لن أقف هنا بدون دعم شخص مهم جداً، عمتي هي الشخص الذي أعطاني القوة والدعم وقفت بجانبي خطوة بخطوة".
 
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يُشار إلى أن والد حلا الترك حرص على التواجد في الحفل ومشاركة ابنته فرحة التخرج. وشارك متابعيه على الـ"سوشيال ميديا" بمقاطع فيديو ظهر فيها بغاية السعادة وهو يتغزل ابنته كما لو انها طفلة صغيرة، ويعبّر عن فرحته بتخرجها، واصفاً اياها بانها "اميرته وابنته الحبوبة".

وشاركت النجمة الخليجية بدورها مقاطع فيديو وصور "سيلفي" لها تظهر فيها بقبعة التخرج، ووثقت لحظة رمي القبعة مع زملائها في دفعة العام 2025 وفرحة التخرج.(لها)

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