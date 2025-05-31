فنانة عربية تنتقم من والديها في حفل تخرجها على طريقتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

حلا الترك تنتقم من والديها في يوم التخرج:
شعرت بالضياع لكن خطوة بخطوة بدأت اضبط نفسي ووجدت الذين جعلوني أشعر وكأنني في بيتي وبصراحة أنا لن أقف هنا بدون دعم شخص مهم جدًا "عمتي" هي الشخص الذي أعطاني القوة والدعم وقفت بجانبي خطوة بخطوة. pic.twitter.com/YLBLfDB1iw
— Gorgeous (@gorgeous4ew) May 30, 2025
حلا الترك تنتقم من والديها في يوم التخرج:
شعرت بالضياع لكن خطوة بخطوة بدأت اضبط نفسي ووجدت الذين جعلوني أشعر وكأنني في بيتي وبصراحة أنا لن أقف هنا بدون دعم شخص مهم جدًا "عمتي" هي الشخص الذي أعطاني القوة والدعم وقفت بجانبي خطوة بخطوة. pic.twitter.com/YLBLfDB1iw