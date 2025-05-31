بسبب إبنيها كارل ومارسيل... هجوم جديد من نادين الراسي على جيسكار أبي نادر: لم تكن أباً

نشرت ، صورة تجمعها بإبنيها وكارل.

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وهاجمت الراسي والد إبنيها، وقالت له: "لم تكن أبا، أنت مجرد رجل أنانيّ استغل براءة أطفاله لينتقم من إمرأة أحبته بصدق".

وأضافت: "تظن أن الكراهية إنتصار لكنها في الحقيقة غدر بقلوبهم البريئة".

وتابعت الراسي: "السم لي زرعته بقلوبهم اليوم رح تحصده بكرا في احتقارهم لك، عاقبتهم بالكره والحقد بدل ما تعيشهم في الامان والحب".

وختمت قائلة: "كل ساقٍ سيُسقى بما سقى".