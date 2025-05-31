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المرأة

بسبب إبنيها كارل ومارسيل... هجوم جديد من نادين الراسي على جيسكار أبي نادر: لم تكن أباً

Lebanon 24
31-05-2025 | 07:38
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صورة تجمعها بإبنيها مارسيل وكارل.
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وهاجمت الراسي جيسكار أبي نادر والد إبنيها، وقالت له: "لم تكن أبا، أنت مجرد رجل أنانيّ استغل براءة أطفاله لينتقم من إمرأة أحبته بصدق".
 
 
وأضافت: "تظن أن الكراهية إنتصار لكنها في الحقيقة غدر بقلوبهم البريئة".
 
 
وتابعت الراسي: "السم لي زرعته بقلوبهم اليوم رح تحصده بكرا في احتقارهم لك، عاقبتهم بالكره والحقد بدل ما تعيشهم في الامان والحب".
 
 
وختمت قائلة: "كل ساقٍ سيُسقى بما سقى". 
 
  
 
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