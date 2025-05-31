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المرأة

بعد الصلح بينهما.. هل تلقت ريهام سعيد مبلغاً كبيراً من نادر صعب؟ إليكم ما كشفته

Lebanon 24
31-05-2025 | 09:03
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علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تلقيها تعويضًا ماليًا، وُصف بـ"الضخم"، من طبيب التجميل نادر صعب، بعد وقف الدعاوى القضائية التي أقامتها ضده والتصالح معه. 
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ووصفت سعيد تلك الأقاويل بـ"السخيفة"، مؤكدة أنها لو كانت تسعى لتعويض مالي لكانت فعلت ذلك منذ انطلاق أزمة اتهامها لصعب في شباط من العام الماضي بتشويه وجهها نتيجة خطأ طبي. (ارم نيوز)
 
 
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