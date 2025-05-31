بعد الصلح بينهما.. هل تلقت ريهام سعيد مبلغاً كبيراً من نادر صعب؟ إليكم ما كشفته

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علقت الإعلامية على الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تلقيها تعويضًا ماليًا، وُصف بـ"الضخم"، من طبيب التجميل ، بعد وقف الدعاوى القضائية التي أقامتها ضده والتصالح معه.ووصفت سعيد تلك الأقاويل بـ"السخيفة"، مؤكدة أنها لو كانت تسعى لتعويض مالي لكانت فعلت ذلك منذ انطلاق أزمة اتهامها لصعب في شباط من العام الماضي بتشويه وجهها نتيجة خطأ طبي. (ارم نيوز)