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المرأة

من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر

Lebanon 24
31-05-2025 | 10:10
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شاركت الإعلاميّة نبيلة عواد متابعيها على "انستغرام"، صورة جديدة لابنها عمر.
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وظهر إبن نبيلة داخل السيارة، حيث أشارت والدته إلى أنّه قام برحلته الأولى.
 
 
 
 
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