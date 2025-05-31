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المرأة
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
Lebanon 24
31-05-2025
|
10:10
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شاركت الإعلاميّة
نبيلة عواد
متابعيها على "
انستغرام
"، صورة جديدة لابنها عمر.
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وظهر إبن نبيلة داخل السيارة، حيث أشارت والدته إلى أنّه قام برحلته الأولى.
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