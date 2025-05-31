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المرأة
حنان مطاوع تتحدث عن شعورها لحظة وفاة والدها
Lebanon 24
31-05-2025
|
12:30
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خلال لقائها مع برنامج "Me Literally" المذاع عبر منصة Gossips، قالت الفنانة
حنان مطاوع
، إنها مرت بظروف صعبة خلال طفولتها التي قضت معظمها في
العراق
، حيث تعرضت للعديد من المشكلات بسبب حديثها باللهجة
المصرية
، مما أثر على حياتها.
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وأضافت أنها مرت بفترة صعبة خلال فترة مرض والدها
كرم مطاوع
، متابعة: "كنت أول مرة أشوف حد بيخلص قدامي كان كبيري وعقله يقود أمة، لونه وجسمه وحجمه اختلف، كانت تجربة صعبة ويوم عيد ميلاده جبت له تورته في المستشفى وكان هو شبه امتنع عن الأكل". (لها)
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