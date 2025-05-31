حنان مطاوع تتحدث عن شعورها لحظة وفاة والدها

Advertisement

خلال لقائها مع برنامج "Me Literally" المذاع عبر منصة Gossips، قالت الفنانة ، إنها مرت بظروف صعبة خلال طفولتها التي قضت معظمها في ، حيث تعرضت للعديد من المشكلات بسبب حديثها باللهجة ، مما أثر على حياتها.وأضافت أنها مرت بفترة صعبة خلال فترة مرض والدها ، متابعة: "كنت أول مرة أشوف حد بيخلص قدامي كان كبيري وعقله يقود أمة، لونه وجسمه وحجمه اختلف، كانت تجربة صعبة ويوم عيد ميلاده جبت له تورته في المستشفى وكان هو شبه امتنع عن الأكل". (لها)