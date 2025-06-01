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حادثة غريبة.. عروس تصل إلى عرسها بسيارة جنازة وتثير الجدل (صور)

Lebanon 24
01-06-2025 | 07:21
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في واقعة غريبة من نوعها، اختارت عروس برازيلية الوصول إلى حفل زفافها بسيارة جنازة، في لفتة أثارت فضول المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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واحفلت دانييلا سينيور، البالغة من العمر 33 عاما، مؤخرا بزفافها من شريكها أبولو سكاريوت، 31 عاما، قرب ساو باولو في البرازيل.  




وكشفت العروس أن السبب وراء اختيارها هذه المركبة غير الاعتيادية يعود إلى أن زوجها يعمل في مجال تجهيز الجنائز.

وقالت سينيور: "لقد صدم الجميع في البداية، لكننا شرحنا الأمر خلال تبادل النذور، حيث قرأنا قصتنا كاملة. عندها فهم الحضور لماذا وصلت بسيارة جنازة".  





وتعود تفاصيل لقاء العروسين إلى نيسان 2023، عندما التقت دانييلا بأبولو لأول مرة خلال جنازة أحد المعارف. وبينما استغرق الأمر أكثر من عام حتى يلاحظها أبولو، الذي كان دائم الانشغال بعمله، بدأت العلاقة بينهما في الصيف الماضي، لتتوج بالزواج هذا الشهر.  

من جهته، أعرب أبولو عن دهشته من الضجة التي أثارتها فكرة سيارة الجنازة، موضحا أن الجنازات أصبحت جزءا من قصة حبهما.



وقال: "لم نتوقع ذلك مطلقا. اخترنا السيارة لأنها تمثل جزءا من قصتنا، الطريقة التي التقينا بها. لذا، فوجئنا بكل هذا الاهتمام".  

وعلى الرغم من الطابع الكئيب لوسيلة النقل التي اختارتها دانييلا، إلا أن الزوجين أكدا أن قرارهما كان بمثابة "تكريس لقصة حبهما الفريدة"، وليس له أي علاقة بالنظرة الساخرة التي يربطها البعض بين الزواج و"نهاية المرح".  






















 
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