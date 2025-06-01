حادثة غريبة.. عروس تصل إلى عرسها بسيارة جنازة وتثير الجدل (صور)

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واحفلت سينيور، البالغة من العمر 33 عاما، مؤخرا بزفافها من شريكها سكاريوت، 31 عاما، قرب في .وكشفت العروس أن السبب وراء اختيارها هذه المركبة غير الاعتيادية يعود إلى أن زوجها يعمل في مجال تجهيز الجنائز.وقالت سينيور: "لقد صدم الجميع في البداية، لكننا شرحنا الأمر خلال تبادل النذور، حيث قرأنا قصتنا كاملة. عندها فهم الحضور لماذا وصلت بسيارة جنازة".وتعود تفاصيل لقاء العروسين إلى نيسان 2023، عندما التقت دانييلا بأبولو لأول مرة خلال جنازة أحد المعارف. وبينما استغرق الأمر أكثر من عام حتى يلاحظها أبولو، الذي كان دائم الانشغال بعمله، بدأت العلاقة بينهما في الصيف الماضي، لتتوج بالزواج هذا الشهر.، أعرب أبولو عن دهشته من الضجة التي أثارتها فكرة سيارة الجنازة، موضحا أن الجنازات أصبحت جزءا من قصة حبهما.