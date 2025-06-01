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المرأة

من توقيع إيلي صعب.. بلقيس تتألق بإطلالتين ساحرتين

Lebanon 24
01-06-2025 | 14:45
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لفتت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي الأنظار مؤخراً بإطلالتين مميّزتين من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، حيث جمعت بين الرقي والأنوثة والفخامة في كل تفصيلة. من خلال تصاميم تحمل توقيعاً واضحاً لأناقة لا تغيب، أثبتت بلقيس مرة جديدة أنها من أبرز النجمات العربيات حضوراً على السجادة الحمراء.

الإطلالة الأولى: أناقة كلاسيكية بلون البرتقالي Brique

في أولى إطلالتيها، اختارت بلقيس فستاناً فريداً من إيلي صعب بطابع كلاسيكي أنيق، تميّز باللون البرتقالي Brique الدافئ والملفت.

جاء التصميم ضيقاً ومفصّلاً بدقة لإبراز القوام الأنثوي، مع أسلوب ملتف عند الخصر أضفى لمسة دراماتيكية رشيقة على الإطلالة. هذا النوع من القصات يعكس أسلوب إيلي صعب المعتاد في إبراز أنوثة المرأة بطريقة راقية.

وأكملت بلقيس هذه الإطلالة بلمسة ناعمة من مجوهرات ميسيكا، حيث اختارت قطعاً بسيطة وغير متكلفة، ما منح اللوك توازناً بين الفخامة والبساطة.

الإطلالة الثانية: فخامة سوداء بأسلوب حورية البحر

أما في الإطلالة الثانية، فتألقت بلقيس بفستان يخطف الأنفاس من إيلي صعب أيضاً، جاء طويلاً وضيقاً بقصة حورية البحر التي تبرز جمال القوام وتمنح طابعاً ساحراً.

اللافت في هذه الإطلالة كان اختيار القماش الأسود البراق والمخرّم، والذي عكس الأضواء بطريقة جذابة وأضفى على اللوك لمسة درامية ساحرة. هذا التصميم جسّد بامتياز التوازن بين الجرأة والأنوثة، وكرّس بلقيس كواحدة من أكثر النجمات تألقاً على الساحة.
 
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