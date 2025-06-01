من توقيع إيلي صعب.. بلقيس تتألق بإطلالتين ساحرتين

لفتت النجمة الأنظار مؤخراً بإطلالتين مميّزتين من توقيع المصمم ، حيث جمعت بين الرقي والأنوثة والفخامة في كل تفصيلة. من خلال تصاميم تحمل توقيعاً واضحاً لأناقة لا تغيب، أثبتت مرة جديدة أنها من أبرز النجمات العربيات حضوراً على السجادة الحمراء.



الإطلالة الأولى: أناقة كلاسيكية بلون البرتقالي Brique



في أولى إطلالتيها، اختارت بلقيس فستاناً فريداً من صعب بطابع كلاسيكي أنيق، تميّز باللون البرتقالي Brique الدافئ والملفت.



جاء التصميم ضيقاً ومفصّلاً بدقة لإبراز القوام الأنثوي، مع أسلوب ملتف عند الخصر أضفى لمسة دراماتيكية رشيقة على الإطلالة. هذا النوع من القصات يعكس أسلوب إيلي صعب المعتاد في إبراز أنوثة المرأة بطريقة راقية.



وأكملت بلقيس هذه الإطلالة بلمسة ناعمة من مجوهرات ميسيكا، حيث اختارت قطعاً بسيطة وغير متكلفة، ما منح اللوك توازناً بين الفخامة والبساطة.



الإطلالة الثانية: فخامة سوداء بأسلوب



أما في الإطلالة الثانية، فتألقت بلقيس بفستان يخطف الأنفاس من إيلي صعب أيضاً، جاء طويلاً وضيقاً بقصة البحر التي تبرز جمال القوام وتمنح طابعاً ساحراً.



اللافت في هذه الإطلالة كان اختيار القماش الأسود البراق والمخرّم، والذي عكس الأضواء بطريقة جذابة وأضفى على اللوك لمسة درامية ساحرة. هذا التصميم جسّد بامتياز التوازن بين الجرأة والأنوثة، وكرّس بلقيس كواحدة من أكثر النجمات تألقاً على الساحة.