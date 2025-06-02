نقلت إلى العناية المُشددة ومنعوا عنها الزيارات.. فنانة سورية شهيرة في وضع حرج (صور)

تم نقل الفنانة ، إلى العناية المشددة يوم السبت الماضي بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة مضاعفات إصابتها بسرطان المعدة.

Advertisement

ونشرت الفنانة رغداء صورة جمعتها بـحنان اللولو، وعلقت عليها: الرجاء الدعاء لرفيقتي وحبيبتي الفنانة حنان الولو، فهي بأمس الحاجة لدعائكم فهي بالعناية المشددة.

ووفقاً للفنانة رغداء الهاشم، فإن الفنانة حنان اللولو تعيش وضعاً صحياً حرجاً، مضيفة أن الأطباء أبلغوهم بضرورة "ترك الأمر لله"، ومنعوا الزيارات عنها، وطلبوا من أصدقائها ومحبيها الدعاء لها.



كما انتشرت صورة لحنان عبر مواقع التواصل الاجتماع يمن داخل المستشفى.



وكانت حنان اللولو قد خضعت، سابقًا، لعملية قص معدة، وبدأت بعدها تلقّي العلاج الكيماوي، لتظهر، مؤخرًا، في مقطع مصوّر وهي تبكي بسبب وضعها الصحي والمادي الصعب، ما دفع الفنانة السورية إلى التكفل بمصاريف علاجها بشكل كامل.



يُذكر أن حنان اللولو من الوجوه المعروفة في الدراما السورية، وقد شاركت في عدد من الأعمال الفنية، ومن أشهرها: "كل شي ماشي"، و"جنان نسوان"، و" "، و"سليمو وحريمو"، و"بقعة ضوء".(فوشيا)