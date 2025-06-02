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المرأة
ملكة جمال العالم 2025.. هل سنراها في فيلم هندي قريب؟
Lebanon 24
02-06-2025
|
07:59
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بعد تتويجها بلقب
ملكة جمال
العالم لعام 2025 في الحفل الذي استضافته مدينة
حيدراباد
الهندية
، أصبحت
أوبال
سوشاتا، الممثلة التايلاندية الحائزة على اللقب، محط أنظار الإعلام والجمهور، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستسير على خطى ملكات سابقات مثل آيشواريا راي وبريانكا شوبرا، اللتين دخلتا عالم
بوليوود
بعد نيل التاج وأصبحتا من أشهر نجماته.
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وفي حديث لها مع
وكالة الأنباء
ANI، أعربت أوبال عن رغبتها الصريحة بدخول عالم السينما الهندية، قائلة: "أشعر بسعادة وفخر كبيرين. إنه لشرف عظيم أن أحمل أول تاج ملكة جمال العالم إلى تايلاند. آمل أن أكون قد جعلت شعبي فخورًا بي. وإذا أتيحت لي الفرصة، أرغب بشدة في التمثيل في أفلام بوليوود. إنها تجربة مدهشة أطمح لخوضها."
وتُعدّ أوبال أول تايلاندية تفوز بلقب ملكة جمال العالم، ما يضعها أمام مسؤولية تمثيل بلدها في واحدة من أعرق المسابقات الجمالية عالميًا، مع احتمالات واعدة في المسار الفني.
كما تحدثت أوبال بحماسة عن زيارتها للهند، وخصّت حكومة ولاية تيلانجانا بالشكر
على حسن
التنظيم والاستضافة، مؤكدة أنها ستعود لزيارة البلاد في أقرب فرصة. وقالت: "منذ وصولي إلى هنا، شعرت بالترحيب من الجميع. الناس طيبون للغاية، وزرت أماكن رائعة، سواء من ناحية البنية التحتية أو جمال الطبيعة. كانت تجربة مذهلة."
كما شكرت
الجهات الرسمية
على توفير الإقامة المناسبة والمرافق المميزة التي سمحت للمشاركات بخوض تجربة مريحة وغنية. (سيدتي)
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