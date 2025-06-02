Advertisement

المرأة

فنانة تعترف: كنت قبيحة في طفولتي!

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1369490-638844835270719031.jpg
Doc-P-1369490-638844835270719031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الممثلة المصرية الشابة دنيا سامي، خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أن دخولها مجال التمثيل لم يكن ضمن خططها، بسبب خجلها الشديد وعدم إيمانها بأن حسها الفكاهي سيُقدّر خارج إطار العائلة. وأوضحت أن بدايتها كانت من خلال تعلم الإيقاع في إحدى المدارس، حيث لاحظت ميولها الكوميدية تظهر بشكل عفوي، قائلة: "كنت بتضحك الناس من غير ما أقصد، وكنت بقولهم خلوني أعيط شوية".
Advertisement

ورغم تطلعها لأدوار درامية، وجدت نفسها تُصنف تلقائيًا في خانة الكوميديا، لكنها اعتبرت أن هذا المسار ساعدها في تطوير جرأتها وأدواتها التمثيلية، مؤكدة: "الكوميديا علمتني أتعامل مع أي مشهد، حتى الصعب".

بروح مرحة، تحدثت دنيا عن طفولتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعتبر نفسها جميلة في صغرها، مضيفة بابتسامة: "كنت وحشة، بس كبرت وبقيت أحلى، وأختي كانت تناديني يا أم بُق كبير"، معتبرة أن ملامحها أصبحت اليوم جزءًا من جمالها. وفي موقف ساخر، روت أن الممثل مصطفى غريب قال لها مازحًا: "إنتي أوحش واحدة شوفتها في حياتي".
مواضيع ذات صلة
غوغل تعترف بثغرات أمنية خطيرة في متصفح كروم
lebanon 24
02/06/2025 19:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران
lebanon 24
02/06/2025 19:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران المقبل
lebanon 24
02/06/2025 19:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نشرت فيديو للحظة خروجها من غرفة العمليات.. فنانة شهيرة ترد على الانتقادات: كنت 90 كيلو ونحفت (صورة)
lebanon 24
02/06/2025 19:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:55 | 2025-06-02
07:59 | 2025-06-02
03:55 | 2025-06-02
03:30 | 2025-06-02
02:08 | 2025-06-02
00:05 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24