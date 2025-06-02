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المرأة
فنانة تعترف: كنت قبيحة في طفولتي!
Lebanon 24
02-06-2025
|
10:50
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كشفت الممثلة
المصرية
الشابة
دنيا
سامي، خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية
إسعاد يونس
، أن دخولها مجال التمثيل لم يكن ضمن خططها، بسبب خجلها الشديد وعدم إيمانها بأن حسها الفكاهي سيُقدّر خارج إطار العائلة. وأوضحت أن بدايتها كانت من خلال تعلم
الإيقاع
في إحدى المدارس، حيث لاحظت ميولها الكوميدية تظهر بشكل عفوي، قائلة: "كنت بتضحك الناس من غير ما أقصد، وكنت بقولهم خلوني أعيط شوية".
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ورغم تطلعها لأدوار درامية، وجدت نفسها تُصنف تلقائيًا في خانة
الكوميديا
، لكنها اعتبرت أن هذا المسار ساعدها في تطوير جرأتها وأدواتها التمثيلية، مؤكدة: "الكوميديا علمتني أتعامل مع أي مشهد، حتى الصعب".
بروح مرحة، تحدثت دنيا عن طفولتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعتبر نفسها جميلة في صغرها، مضيفة بابتسامة: "كنت وحشة، بس كبرت وبقيت أحلى، وأختي كانت تناديني يا أم بُق كبير"، معتبرة أن ملامحها أصبحت اليوم جزءًا من جمالها. وفي موقف ساخر، روت أن الممثل
مصطفى غريب
قال لها مازحًا: "إنتي أوحش واحدة شوفتها في حياتي".
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