بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة

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بعد ولادة طفلها "عمر"، شاركت الإعلامية متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” لحظات مميزة من أجواء استقبال المهنئين، حيث نشرت صورًا لتجهيزات الضيافة التي أعدّتها خصيصًا لهذه المناسبة السعيدة.وقد طغت الألوان الهادئة والأنيقة على تفاصيل الزينة، إذ اختارت تنسيقًا يجمع بين اللون الأخضر الفاتح والبيج والأبيض، ما أضفى طابعًا راقيًا وناعمًا على طاولة الضيافة.أما الشوكولا والتفاصيل التزيينية فتم تنسيقها بعناية، لتعكس الذوق الرفيع والاحتفال الدافئ بقدوم المولود الجديد. وقد لاقى المنشور تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين باركوا لها وتمنّوا الصحة والسعادة لها ولعائلتها.