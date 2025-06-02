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المرأة
ممثلة لبنانية تنشر صورة لها جالسة على الرصيف.. شاهدوا "التعب الواضح" على وجهها!
Lebanon 24
02-06-2025
|
16:00
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شاركت الفنانة زينة متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة لها أثناء تواجدها في أحد شوارع إسطنبول، حيث ظهرت جالسة على الرصيف، معبرة عن ملامح التعب والإرهاق بعد يوم طويل من التصوير.
يُذكر أن زينة تتواجد حاليًا في
تركيا
لتصوير مشاهدها في المسلسل
التركي
المعرب “إيزيل”، الذي تجسد فيه شخصية “بهار”، شقيقة عائشة التي تؤدي دورها الفنانة
باميلا الكيك
. تدور أحداث المسلسل حول
قصة حب
معقدة بين “إيزيل” وحبيبة شقيقته، مما يضيف بعدًا دراميًا مثيرًا للعمل.
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