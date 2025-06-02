ممثلة لبنانية تنشر صورة لها جالسة على الرصيف.. شاهدوا "التعب الواضح" على وجهها!

شاركت الفنانة زينة متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة لها أثناء تواجدها في أحد شوارع إسطنبول، حيث ظهرت جالسة على الرصيف، معبرة عن ملامح التعب والإرهاق بعد يوم طويل من التصوير.

يُذكر أن زينة تتواجد حاليًا في لتصوير مشاهدها في المسلسل المعرب “إيزيل”، الذي تجسد فيه شخصية “بهار”، شقيقة عائشة التي تؤدي دورها الفنانة . تدور أحداث المسلسل حول معقدة بين “إيزيل” وحبيبة شقيقته، مما يضيف بعدًا دراميًا مثيرًا للعمل.

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