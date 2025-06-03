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المرأة
مكتوبة بخط يدها عام 1981.. الكشف عن رسالة خاصة للأميرة ديانا "الوحيدة" بعد زواجها مباشرة (صور)
Lebanon 24
03-06-2025
|
01:59
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تقيم دار "جوليانز" للمزادات عرضاً خاصاً لمجموعة من مقتنيات
الأميرة ديانا
، تحت عنوان "ستايل الأميرة ديانا ومجموعة ملكية"، ويُقام المزاد في 26 حزيران الجاري في فندق "ذا بينينسولا" في بيفرلي هيلز، ليتيح لعشّاق العائلة
البريطانية
المالكة والليدي دي فرصة رؤية جانب إنساني مميز من حياة الأميرة المحبوبة.
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وتتضمن المجموعة أكثر من 300 قطعة تاريخية فريدة من نوعها، تشمل أزياء، رسائل مكتوبة بخط يد الأميرة، وأغراضاً شخصية كانت جزءاً من حياتها اليومية، مما يجعل هذا المزاد من أكبر المزادات الخاصة بمقتنيات الراحلة.
ومن أكثر الأشياء المهمة وأكثر القطع اللافتة للانتباه، رسالة مكتوبة بخط يد الأميرة ديانا بتاريخ 31
تموز
1981، والتي أرسلتها إلى مارك سيمبسون، وهو خادم في
قصر باكنغهام
، بعد يومين فقط من حفل زفافها الأسطوري الى
الأمير تشارلز
.
وكشفت هذه الرسالة عن مشاعرها الحقيقية بعد الانتقال المفاجئ من حياتها العادية إلى الحياة الملكية، وما رافقها من انعزال وصعوبات وتحديات.
وتضمّنت الرسالة كلمات مؤثرة، حيث شكرت الأميرة ديانا مارك على دعمه لها ومساعدتها خلال فترة استقرارها في
القصر
، وكتبت له: "أردت فقط أن أشكرك على كل اللطف والصبر اللذين أظهرتَهما لي منذ انتقالي إلى باكنغهام. لقد جعلت إقامتي أسهل بكثير بفضل صحبتك، إذ كنت أشعر بالوحدة الشديدة، وضحكنا كثيراً، لذلك لا يسعني إلا أن أشكرك".
وأضافت: "أتمنى أن تكون قد استمتعت بيوم الأربعاء، وأن فستاني أعجبك؟ سأسافر إلى
بريطانيا
غداً، مع كل هؤلاء الرجال. سأراقب
إيفلين
عن كثب! الخبر السيء هو أنني لم أتناول أي حبوب فطور. أبكي. كيف سأتأقلم بدون أطباق حبوبي"، وأرفقت الرسالة بـ"إيموجي" لوجه مبتسم.
ومن المتوقع أن تُباع رسالة الليدي ديانا بمبلغ 6 آلاف دولار أو أكثر في المزاد.
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