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المرأة
أرقام خيالية.. نجمة شهيرة تُفاجئ الجميع بما كشفته عن مصاريف أطفالها (صور)
Lebanon 24
03-06-2025
|
03:18
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تسببت النجمة
كاردي بي
بضجة كبيرة بعد حديثها عن التكاليف السنوية الخيالية التي تتحملها وحدها لتوفير حياة مرفّهة ومستقرة لأطفالها الثلاثة في ظل غياب الدعم المادي والعاطفي من والدهم، مغنّي الراب أوفست، متهمةً إياه بالتقصير في أداء مسؤولياته كأب.
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وظهرت النجمة العالمية المثيرة للجدل في بث مباشر عبر منصة "X Spaces"، وأبدت استياءها من تراكم الأعباء المالية عليها، والتي اضطرتها الى دفع مبلغ مالي ضخم بمفردها من أجل رعاية أطفالها: كالتشر (6 سنوات)، ويف (3 سنوات)، وبلوسوم (8 أشهر).
وأوضحت مغنّية الراب أن أطفالها الثلاثة لديهم سائق خاص يتولى توصيلهم يومياً من وإلى المدرسة، كما يرافقهم إلى دروس الجمباز والملاكمة، مقابل أجر شهري يبلغ 10,000 دولار.
ولفتت الى أن كالتشر مسجّلة في مدرسة تتطلب رسوماً سنوية تبلغ 45,000 دولار، بينما التحق ويف بمدرسة تكلفتها 35,000 دولار سنوياً، لافتةً إلى أن أوفست لم يساهم بأي مبلغ لتغطية هذه المصاريف هذا العام.
وكشفت أيضاً أنها تستعين بمربّية بدوام كامل لرعاية طفلتها بلوسوم مقابل 500 دولار يومياً، إضافةً إلى دفعها مبلغ 3,000 دولار أسبوعياً لابنة عمّها التي تساعدها في رعاية الأطفال.
ولفتت إلى أنها توفر لأطفالها دروساً خصوصية أربع مرات أسبوعياً، بتكلفة 250 دولاراً لكل ساعة، إلى جانب دروس
بيانو
لكالتشر ثلاث مرات أسبوعياً، مقابل 300 دولار لكل حصة.
وأشارت
كاردي
بي إلى أنها تتحمل تكاليف كل الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يشارك فيها أطفالها، بما في ذلك الجمباز والملاكمة، لكنها لم تحدّد قيمتها بشكل دقيق.
وكشفت أيضاً عن أنها تدفع راتباً شهرياً لطاهٍ خاص يعمل لديها من السابعة صباحاً حتى الخامسة عصراً يومياً لإعداد الوجبات الصحية لأطفالها بسبب ضغط العمل وعدم وجود وقت للطهي المنزلي.
كذلك اضطرت كاردي بي لتوفير حراسة أمنية خاصة على مدار الساعة لحماية أطفالها من التهديدات التي تطاولهم، مشيرةً إلى ما تعرضت له ابنتها كالتشر من تهديدات خطيرة شملت التهديد بالقتل والاعتداء، هو ما دفعها لتكثيف الإجراءات الأمنية لحماية أسرتها.(لها)
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