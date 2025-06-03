Advertisement

المرأة

أرقام خيالية.. نجمة شهيرة تُفاجئ الجميع بما كشفته عن مصاريف أطفالها (صور)

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1369779-638845427532545852.jpg
Doc-P-1369779-638845427532545852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت النجمة كاردي بي بضجة كبيرة بعد حديثها عن التكاليف السنوية الخيالية التي تتحملها وحدها لتوفير حياة مرفّهة ومستقرة لأطفالها الثلاثة في ظل غياب الدعم المادي والعاطفي من والدهم، مغنّي الراب أوفست، متهمةً إياه بالتقصير في أداء مسؤولياته كأب.
Advertisement

وظهرت النجمة العالمية المثيرة للجدل في بث مباشر عبر منصة "X Spaces"، وأبدت استياءها من تراكم الأعباء المالية عليها، والتي اضطرتها الى دفع مبلغ مالي ضخم بمفردها من أجل رعاية أطفالها: كالتشر (6 سنوات)، ويف (3 سنوات)، وبلوسوم (8 أشهر).

وأوضحت مغنّية الراب أن أطفالها الثلاثة لديهم سائق خاص يتولى توصيلهم يومياً من وإلى المدرسة، كما يرافقهم إلى دروس الجمباز والملاكمة، مقابل أجر شهري يبلغ 10,000 دولار.
 
 
 
 
 
 
 
 
ولفتت الى أن كالتشر مسجّلة في مدرسة تتطلب رسوماً سنوية تبلغ 45,000 دولار، بينما التحق ويف بمدرسة تكلفتها 35,000 دولار سنوياً، لافتةً إلى أن أوفست لم يساهم بأي مبلغ لتغطية هذه المصاريف هذا العام.

وكشفت أيضاً أنها تستعين بمربّية بدوام كامل لرعاية طفلتها بلوسوم مقابل 500 دولار يومياً، إضافةً إلى دفعها مبلغ 3,000 دولار أسبوعياً لابنة عمّها التي تساعدها في رعاية الأطفال.

ولفتت إلى أنها توفر لأطفالها دروساً خصوصية أربع مرات أسبوعياً، بتكلفة 250 دولاراً لكل ساعة، إلى جانب دروس بيانو لكالتشر ثلاث مرات أسبوعياً، مقابل 300 دولار لكل حصة.

وأشارت كاردي بي إلى أنها تتحمل تكاليف كل الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يشارك فيها أطفالها، بما في ذلك الجمباز والملاكمة، لكنها لم تحدّد قيمتها بشكل دقيق.

وكشفت أيضاً عن أنها تدفع راتباً شهرياً لطاهٍ خاص يعمل لديها من السابعة صباحاً حتى الخامسة عصراً يومياً لإعداد الوجبات الصحية لأطفالها بسبب ضغط العمل وعدم وجود وقت للطهي المنزلي.

كذلك اضطرت كاردي بي لتوفير حراسة أمنية خاصة على مدار الساعة لحماية أطفالها من التهديدات التي تطاولهم، مشيرةً إلى ما تعرضت له ابنتها كالتشر من تهديدات خطيرة شملت التهديد بالقتل والاعتداء، هو ما دفعها لتكثيف الإجراءات الأمنية لحماية أسرتها.(لها)


مواضيع ذات صلة
"عقبال كل العزابية": نجمة شهيرة تحتفل بخطوبتها بشكل مفاجئ.. فمن العريس؟ (صور)
lebanon 24
03/06/2025 13:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
lebanon 24
03/06/2025 13:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة شهيرة تكشف: لا مشكلة بأن أكون زوجة ثانية أو رابعة
lebanon 24
03/06/2025 13:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بتغيير شكلها بالكامل وتطل بـ "لوك" جريء (صور)
lebanon 24
03/06/2025 13:40:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:19 | 2025-06-03
04:36 | 2025-06-03
01:59 | 2025-06-03
00:48 | 2025-06-03
23:00 | 2025-06-02
16:00 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24