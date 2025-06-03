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منوعات

نهاية مأسوية لنجمة تلفزيون حامل في شهرها السابع.. هذا ما فعله حبيبها السابق بها!

Lebanon 24
03-06-2025 | 06:51
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في مشهد هزّ العاصمة الرومانية بوخارست، قُتلت نجمة تلفزيون الواقع تيودورا ماركو، البالغة من العمر 23 عامًا، رميًا بالرصاص أثناء حملها في شهرها السابع، بينما كانت تحتضن طفلتها الصغيرة التي لم تتجاوز الثالثة من عمرها.
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ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن الجريمة وقعت في وضح النهار، عندما أقدم روبرت لوبو، البالغ من العمر 49 عامًا، وهو الحبيب السابق للضحية، على إطلاق النار عليها من مسافة قريبة، قبل أن يقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، بعدما حاصرته الشرطة.

وأكدت مصادر محلية أن تيودورا كانت قد أنهت علاقتها به، بعدما اكتشفت أنه متزوج وكذب عليها بشأن وضعه العائلي، لكن المشتبه به لم يتقبل الانفصال، وبقي يلاحقها.

ووقعت الجريمة بينما كانت تيودورا برفقة ابنة عمها وأطفالهما في تجمع للأطفال، حيث نشرت صورًا من المناسبة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل دقائق فقط من الهجوم الدموي.

وبحسب روايات شهود عيان، كانت تيودورا في طريقها لشراء الآيس كريم لطفلتها، عندما أطلق لوبو عليها أربع رصاصات أصابت صدرها وبطنها، لتسقط أمام طفلتها مذهولة العينين.

الشرطة عثرت بحوزة الجاني على سلاحين ناريين قاتلين، وصادرت الأسلحة تمهيدًا لفحص مصدرها، وسط استمرار التحقيق في تفاصيل الجريمة المأساوية.

وكانت تيودورا، المعروفة بمشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع الشهير "إنسولا إيوبيري" (جزيرة الحب)، تنتظر مولودها الثاني من زوجها، في وقت كانت تحاول فيه بدء حياة جديدة.

وتحولت قضية مقتل تيودورا إلى قضية رأي عام في رومانيا، وسط دعوات لتشديد القوانين المرتبطة بحماية النساء من العنف الأسري والمطاردات بعد الانفصال. (ارم نيوز)
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