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المرأة
زوجها لاعب شهير.. عارضة الأزياء تعلن عن حملها بطفلها الثاني: "عائلتنا تكبر" (صورة)
Lebanon 24
03-06-2025
|
07:57
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فاجأت عارضة الأزياء
البريطانية
تايلور وارد
، زوجة
نجم الأهلي
السعودي الدولي
الجزائري
رياض محرز
، متابعيها بإعلان حملها الثاني، في خبر سار حظي بتفاعل واسع عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
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ونشرت وارد عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها ببطن منتفخ إلى جانب طفلتهما الأولى "ميلا"، وأرفقت الصور بتعليق مقتضب: "عائلتنا تكبر"، في إشارة إلى انتظارهما لمولود جديد.
ويُذكر أن
تايلور
وارد ورياض محرز التقيا لأول مرة عام 2020، وتزوجا رسمياً في كانون الثاني 2022. واحتفل
الثنائي
بزواجهما مجدداً في حفل خاص بمنطقة "
ويست
إند" في
لندن
في سبتمبر 2023، قبل أن يُقيما احتفالاً ثالثاً خلال صيف العام الماضي.
وكان محرز قد انتقل إلى
نادي الأهلي
السعودي في
تموز
2023، قادماً من
مانشستر سيتي
الإنكليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 35 مليون
يورو
.
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