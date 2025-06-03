زوجها لاعب شهير.. عارضة الأزياء تعلن عن حملها بطفلها الثاني: "عائلتنا تكبر" (صورة)

فاجأت عارضة الأزياء ، زوجة السعودي الدولي ، متابعيها بإعلان حملها الثاني، في خبر سار حظي بتفاعل واسع عبر .ونشرت وارد عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها ببطن منتفخ إلى جانب طفلتهما الأولى "ميلا"، وأرفقت الصور بتعليق مقتضب: "عائلتنا تكبر"، في إشارة إلى انتظارهما لمولود جديد.

ويُذكر أن وارد ورياض محرز التقيا لأول مرة عام 2020، وتزوجا رسمياً في كانون الثاني 2022. واحتفل بزواجهما مجدداً في حفل خاص بمنطقة " إند" في في سبتمبر 2023، قبل أن يُقيما احتفالاً ثالثاً خلال صيف العام الماضي.وكان محرز قد انتقل إلى السعودي في 2023، قادماً من الإنكليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 35 مليون .