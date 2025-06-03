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المرأة

أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها.. إليكم كم أصبح عمرها (صور)

Lebanon 24
03-06-2025 | 11:45
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احتفلت الإعلامية أنابيلا هلال بعيد ميلادها الـ39 في سهرة جمعتها بعدد من الأصدقاء والمقرّبين، وسط أجواء من الفرح والموسيقى والضحك.
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وقد تألّقت أنابيلا بإطلالة لافتة، فيما شارك الحاضرون اللحظات السعيدة والتقطوا الصور التذكارية التي امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وتلقّت أنابيلا عشرات المعايدات من زملائها في الوسط الإعلامي ومتابعيها، الذين تمنّوا لها عامًا جديدًا يحمل في طيّاته النجاح والتألّق المستمر. 
 
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