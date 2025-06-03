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المرأة
أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها.. إليكم كم أصبح عمرها (صور)
Lebanon 24
03-06-2025
|
11:45
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احتفلت الإعلامية
أنابيلا هلال
بعيد ميلادها الـ39 في سهرة جمعتها بعدد من الأصدقاء والمقرّبين، وسط أجواء من الفرح والموسيقى والضحك.
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وقد تألّقت أنابيلا بإطلالة لافتة، فيما شارك الحاضرون اللحظات السعيدة والتقطوا الصور التذكارية التي امتلأت بها
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وتلقّت أنابيلا عشرات المعايدات من زملائها في الوسط الإعلامي ومتابعيها، الذين تمنّوا لها عامًا جديدًا يحمل في طيّاته النجاح والتألّق المستمر.
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