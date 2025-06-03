بفستان زهري.. مذيعة أخبار "الجديد" تظهر مع ابنتها بصورة تخطف الأنظار

نشرت مذيعة الأخبار في قناة "الجديد" صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها وهي تحمل ابنتها الصغيرة التي تبلغ من العمر بضعة أشهر.

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ولفتت الأنظار بإطلالة الطفلة "كنز" التي ارتدت فستانًا زهريًا ناعمًا، بينما اختارت الأم إخفاء ملامح وجه ابنتها باستخدام “إيموجي” على شكل قلب زهري، في لفتة رقيقة تحافظ بها على خصوصية طفلتها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بالأجواء الدافئة التي تعكسها، ومتمنّين للإعلامية وابنتها الصحة والسعادة.