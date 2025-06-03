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المرأة

بعد وضع مولودها الأول.. فنانة شهيرة تتعرّض لجلطة وترقد في العناية المركزة (صورة)

Lebanon 24
03-06-2025 | 23:24
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بعد وضع مولودها الأول، تعرضت الفنانة المصرية راندا حافظ لجلطة في الرئة. 
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وبحسب صحف محلية، ترقد الفنانة راندا حافظ في الوقت الراهن داخل غرفة العناية المركزة في المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة إلى حين استقرار وتحسن حالتها الصحية.
 
 
 
 
من جهتها، لم تشارك راندا حافظ أي منشورات بشأن وضع مولودها الأول على أي من صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخر منشوراتها عبر إنستغرام في أواخر شباط، وأوائل آذار الماضيين، وجاء للكشف عن وفاة والدها، ومرض والدتها، مطالبة متابعيها آنذاك بالدعاء.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن حضور الفنانة راندا حافظ على الساحة الغنائية في السنوات الأخيرة جاء بشكل متقطع، إذ إن ألبومها الغنائي "أكثر واحدة مبسوطة" الذي طرحته في عام 2019 هو آخر أعمالها، وأغنية منفردة بعنوان "ساكتة عليه" أصدرتها قبل قرابة عامين.(إرم نيوز)

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