25
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد وضع مولودها الأول.. فنانة شهيرة تتعرّض لجلطة وترقد في العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
03-06-2025
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد وضع مولودها الأول، تعرضت الفنانة
المصرية
راندا حافظ
لجلطة في الرئة.
Advertisement
وبحسب صحف محلية، ترقد الفنانة راندا حافظ في الوقت الراهن داخل غرفة العناية المركزة في المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة إلى حين استقرار وتحسن حالتها الصحية.
من جهتها، لم تشارك راندا حافظ أي منشورات بشأن وضع مولودها الأول على أي من صفحاتها الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
، وكان آخر منشوراتها عبر إنستغرام في أواخر شباط، وأوائل آذار الماضيين، وجاء للكشف عن وفاة والدها، ومرض والدتها، مطالبة متابعيها آنذاك بالدعاء.
ووفق وسائل إعلام
مصرية
، فإن حضور الفنانة راندا حافظ على الساحة الغنائية في السنوات الأخيرة جاء بشكل متقطع، إذ إن ألبومها الغنائي "أكثر واحدة مبسوطة" الذي طرحته في عام 2019 هو آخر أعمالها، وأغنية منفردة بعنوان "ساكتة عليه" أصدرتها قبل قرابة عامين.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الفنان صبري عبد المنعم يدخل العناية المركزة
Lebanon 24
الفنان صبري عبد المنعم يدخل العناية المركزة
04/06/2025 12:32:00
04/06/2025 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلت إلى العناية المُشددة ومنعوا عنها الزيارات.. فنانة سورية شهيرة في وضع حرج (صور)
Lebanon 24
نقلت إلى العناية المُشددة ومنعوا عنها الزيارات.. فنانة سورية شهيرة في وضع حرج (صور)
04/06/2025 12:32:00
04/06/2025 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها (صورة)
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها (صورة)
04/06/2025 12:32:00
04/06/2025 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جارها.. إبن فنانة شهيرة يتعرّض للأذى والإصابة هذا ما حصل معه (صورة)
Lebanon 24
بسبب جارها.. إبن فنانة شهيرة يتعرّض للأذى والإصابة هذا ما حصل معه (صورة)
04/06/2025 12:32:00
04/06/2025 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة هذه الفنانة الشهيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة هذه الفنانة الشهيرة (صورة)
04:32 | 2025-06-04
04/06/2025 04:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة أمل حجازي؟ شاهدوا ماذا فعلت بعد خلعها الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة أمل حجازي؟ شاهدوا ماذا فعلت بعد خلعها الحجاب (فيديو)
02:59 | 2025-06-04
04/06/2025 02:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الأضحى بساعات.. شيماء سيف تُفاجئ الجمهور وتُثير أزمة "الطقاقة"!
Lebanon 24
قبل عيد الأضحى بساعات.. شيماء سيف تُفاجئ الجمهور وتُثير أزمة "الطقاقة"!
01:54 | 2025-06-04
04/06/2025 01:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار تركيب الأظافر.. جمال مؤقت قد يضر بصحة اليدين
Lebanon 24
أضرار تركيب الأظافر.. جمال مؤقت قد يضر بصحة اليدين
23:00 | 2025-06-03
03/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كندة علوش تكشف جانباً مخفياً من حياتها الشخصية
Lebanon 24
كندة علوش تكشف جانباً مخفياً من حياتها الشخصية
15:50 | 2025-06-03
03/06/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
Lebanon 24
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
15:15 | 2025-06-03
03/06/2025 03:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حافلات حديثة في بيروت ستغيّر مشهد التنقّل.. هذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
حافلات حديثة في بيروت ستغيّر مشهد التنقّل.. هذا ما ينتظرنا!
14:00 | 2025-06-03
03/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
14:58 | 2025-06-03
03/06/2025 02:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مخزونات حزب الله "السرية"... هذا ما قالته صحيفة New Yorker الأميركية
Lebanon 24
عن مخزونات حزب الله "السرية"... هذا ما قالته صحيفة New Yorker الأميركية
10:30 | 2025-06-03
03/06/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استبعاد أورتاغوس عن الملف اللبناني: الأسباب والتبعات
Lebanon 24
استبعاد أورتاغوس عن الملف اللبناني: الأسباب والتبعات
11:00 | 2025-06-03
03/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:32 | 2025-06-04
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة هذه الفنانة الشهيرة (صورة)
02:59 | 2025-06-04
هل تذكرون الفنانة أمل حجازي؟ شاهدوا ماذا فعلت بعد خلعها الحجاب (فيديو)
01:54 | 2025-06-04
قبل عيد الأضحى بساعات.. شيماء سيف تُفاجئ الجمهور وتُثير أزمة "الطقاقة"!
23:00 | 2025-06-03
أضرار تركيب الأظافر.. جمال مؤقت قد يضر بصحة اليدين
15:50 | 2025-06-03
كندة علوش تكشف جانباً مخفياً من حياتها الشخصية
13:00 | 2025-06-03
بفستان زهري.. مذيعة أخبار "الجديد" تظهر مع ابنتها بصورة تخطف الأنظار
فيديو
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
Lebanon 24
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
23:53 | 2025-06-03
04/06/2025 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
04/06/2025 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
04/06/2025 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24