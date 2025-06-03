بعد وضع مولودها الأول.. فنانة شهيرة تتعرّض لجلطة وترقد في العناية المركزة (صورة)

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وبحسب صحف محلية، ترقد الفنانة راندا حافظ في الوقت الراهن داخل غرفة العناية المركزة في المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة إلى حين استقرار وتحسن حالتها الصحية. بعد وضع مولودها الأول، تعرضت الفنانة لجلطة في الرئة.وبحسب صحف محلية، ترقد الفنانة راندا حافظ في الوقت الراهن داخل غرفة العناية المركزة في المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة إلى حين استقرار وتحسن حالتها الصحية.

من جهتها، لم تشارك راندا حافظ أي منشورات بشأن وضع مولودها الأول على أي من صفحاتها الرسمية على ، وكان آخر منشوراتها عبر إنستغرام في أواخر شباط، وأوائل آذار الماضيين، وجاء للكشف عن وفاة والدها، ومرض والدتها، مطالبة متابعيها آنذاك بالدعاء.



ووفق وسائل إعلام ، فإن حضور الفنانة راندا حافظ على الساحة الغنائية في السنوات الأخيرة جاء بشكل متقطع، إذ إن ألبومها الغنائي "أكثر واحدة مبسوطة" الذي طرحته في عام 2019 هو آخر أعمالها، وأغنية منفردة بعنوان "ساكتة عليه" أصدرتها قبل قرابة عامين.(إرم نيوز)