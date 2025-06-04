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المرأة

قبل عيد الأضحى بساعات.. شيماء سيف تُفاجئ الجمهور وتُثير أزمة "الطقاقة"!

Lebanon 24
04-06-2025 | 01:54
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اتخذت الفنانة المصرية شيماء سيف قرارا فاجأ الجمهور الكويتي حيث انسحبت من العرض المسرحي "الطقاقة" الذي كان من المقرر عرضه ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى في الكويت، ما أثار أزمة لصناع العمل ودهشة جمهورها ومحبيها في الكويت.
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وكتبت شيماء عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، رسالة اعتذار لجمهورها في الكويت، قالت فيها: "أعتذر بشدة لجمهوري العزيز بالكويت عن عدم تواجدي بالعرض المسرحي الطقاقة، وإن شاء الله ألتقي بكم قريبًا، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير"، وأغلقت خاصية التعليقات على المنشور وهو الأمر الذي أثار الجدل بين متابعيها.

ولم تكشف شيماء أو صناع العمل الأسباب التي دعتها لاتخاذ هذا القرار الغريب خاصة أنه لم يتبق على عرض المسرحية سوى ساعات، وهو ما صدّر أزمة حول اختيار البديل لها في هذا الوقت القليل.

وكانت شيماء سيف قد أعلنت منذ فترة عن طلاقها من زوجها محمد كارتر، وذلك بعد زواج دام ست سنوات، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتهما، ومن جانبه كتب محمد كارتر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" قائلًا": "لا أنافس أحدًا على مكانتي، من لا يكتفي بي أتنازل عنه"، ذلك الأمر الذي أثار تساؤل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يتساءل عن السبب وراء ذلك الأمر.(لها)


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