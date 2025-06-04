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المرأة

بعد 21 عامًا من الزواج... ممثلة سورية تكشف عن مرحلة فكّرت فيها بالانفصال عن زوجها

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:07
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في أول ظهور تلفزيوني لها عبر الشاشات اللبنانية، أطلت الفنانة السورية سوسن أرشيد مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "الفصول الأربعة"، حيث فتحت قلبها وتحدثت بصراحة عن حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أنها اختارت الابتعاد عن التمثيل مؤقتًا لتولي مسؤولية تربية أبنائها.
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خلال الحلقة، وجّه النجم السوري مكسيم خليل رسالة صوتية مفاجئة لزوجته، أثنى فيها على إنسانيتها وأخلاقها العالية، مؤكدًا أن علاقتهما الممتدة على مدى 21 عامًا كانت مليئة بالمواقف، لكن الإيجابيات غلبت السلبيات. كما مازحها طالبًا منها أن تكشف سرّ طبق "المحاشي" الذي تشتهر بإعداده.

وعن سر استمرار علاقتهما، أوضحت سوسن أن الحب يتغير شكله مع مرور الوقت، ففي البداية يكون مدفوعًا بالشغف والرغبة في بناء عائلة، لكنه لاحقًا يتحول إلى شراكة ومسؤوليات. وشددت على أنها تعيش حبًا لا مشروطًا مع مكسيم، بعيدًا عن التملك أو التعلق. وكشفت أن تعارفهما بدأ خلال تصوير إحدى حلقات مسلسل "مرايا"، حيث أبدى مكسيم اهتمامه بها بينما كانت هي ترفض، قبل أن يتزوجا بعد 4 أشهر فقط.

وتحدثت سوسن عن زواجها السابق من الممثل غزوان الصفدي خلال فترة دراستهما في المعهد العالي للفنون المسرحية، والذي استمر لثلاث سنوات قبل أن ينتهي بالطلاق، مشيرة إلى أن ارتباطها به جاء بدافع فضولها تجاه شخصيته، خصوصًا أن عائلتها كانت ترفض أن يكون في حياتها شاب من دون ارتباط رسمي.

كما أكدت تقبلها التام لوجود ابن مكسيم خليل، هاني، من زواجه السابق، موضحة أن علاقة ودودة تجمعها به، وأنه عاش معها ومع مكسيم، وشعرت تجاهه بشعور الأمومة.

كما كشفت سوسن أنها فكرت بالانفصال عن مكسيم خلال فترة انتقالهما إلى لبنان، حيث واجهت صعوبة في التأقلم، خاصة أنه كان منشغلًا بعلاقاته وعمله، بينما كانت تتحمل وحدها مسؤولية الطفلين هاني وجاد. لكن وجود الأطفال جعل القرار أكثر تعقيدًا، وتمسكت بالعائلة رغم الخلافات والضغوط. (فوشيا)
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