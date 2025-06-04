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المرأة

أطلت بالحجاب.. فنانة تؤدي مناسك الحج وتوثق الأجواء (صور)

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:28
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شاركت النجمة المصرية ريهام حجاج جمهورها لحظات مميزة من أدائها مناسك الحج، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث ظهرت بالحجاب أمام الكعبة المشرفة، في مشهد روحاني أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.
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وأرفقت ريهام الصور بتعليق مؤثر قالت فيه: "اللهم لك ألف حمد وشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك."

الصور لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بهذه اللحظة الإيمانية، وانهالت عليها الدعوات بـ"حج مبرور وسعي مشكور"، وسط مشاعر إيجابية ومحبة واضحة من جمهورها.
 
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