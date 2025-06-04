أطلت بالحجاب.. فنانة تؤدي مناسك الحج وتوثق الأجواء (صور)

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شاركت النجمة جمهورها لحظات مميزة من أدائها مناسك الحج، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث ظهرت بالحجاب أمام المشرفة، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.وأرفقت ريهام الصور بتعليق مؤثر قالت فيه: "اللهم لك ألف حمد وشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك."الصور لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بهذه اللحظة الإيمانية، وانهالت عليها الدعوات بـ"حج مبرور وسعي مشكور"، وسط مشاعر إيجابية ومحبة واضحة من جمهورها.