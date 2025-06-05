كانت تحبه بشدة وتعلّقت بأطفاله.. نجمة تنفصل عن شريكها بعد علاقة دامت 8 سنوات

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انفصلت النجمة الأميركية (35 عامًا) عن شريكها النجم (48 عامًا)، "كولدبلاي"، بعد علاقة استمرت نحو ثماني سنوات، بدأت عام 2017 وشهدت خطوبتهما قبل سنوات، لكنها لم تتوج بالزواج.ووفق ما نقل موقع " ميل" عن مصدر مقرّب، فإن الانفصال وقع ، لكن الطرفين لم يعلنا الأمر بشكل رسمي. وأضاف المصدر أن كانت تحب كريس بشدة وتعلّقت بأطفاله، ما جعل قرار الانفصال صعبًا عليها.وأشار المصدر إلى أن العلاقة لم تنهَ بشكل مفاجئ، إذ شهدت تقلبات عديدة، شملت فترات من الانفصال والتصالح. وكان البعد بسبب انشغالات العمل يمنحهما بعض الراحة، إلا أن المشكلات الصغيرة كانت تتراكم وتؤكد عدم التوافق بينهما.ورغم الحزن الذي تشعر به داكوتا، خصوصًا بشأن ابتعادها عن أطفال مارتن، إلا أنها ما تزال حريصة على أن تبقى سندًا لهم. ولم يستبعد المصدر إمكان عودة العلاقة في ، رغم تأثير الانفصال الحالي على مسارها.وقبيل الإعلان عن الخبر، رُصدت داكوتا في شوارع من دون خاتم الخطوبة وبملامح حزينة، كما شوهدت برفقة جينيفر لورنس، الحبيبة السابقة لمارتن. ويُذكر أن شائعات الخلاف بين بدأت منذ آب الماضي، وسبق أن انفصلا لفترة وجيزة في عام 2019 بسبب ضغوط تتعلق بإنجاب الأطفال. (فوشيا)