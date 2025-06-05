انفصال نجمة عن شريكها لاعب الكرة وسط توترات عائلية

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أكدت مجلة " " أن لاعب روميو بيكهام والنجمة وعارضة الازياء كيم تورنبول انفصلا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد علاقة عاطفية أعلنا عنها عبر "إنستغرام" في 2024، حيث تبادلا صوراً رومانسية خلال رحلة عائلية إلى .وجاء الانفصال في ظل توتر داخل عائلة بيكهام، إذ أفادت "بيبول" بوجود خلافات بين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز من جهة، وباقي أفراد العائلة من جهة أخرى، وهو ما انعكس في غيابهما الملحوظ عن احتفال بعيد ميلاده الخمسين في أيار الماضي.وكشف مصدر للمجلة أن غياب بروكلين ونيكولا عن الحفل ارتبط بوجود كيم تورنبول، التي ارتبط اسمها سابقاً ببروكلين، رغم نفي علاقتهما من قبل مصادر مقرّبة ومن شقيقه .وأشارت المجلة إلى أن الخلافات داخل العائلة تعود جزئياً إلى أحداث حفل زفاف بروكلين ونيكولا عام 2022، وأن الزوجين استعانا مؤخراً بمحامية العلاقات العامة جيني عافية، التي سبق أن عملت مع الأمير ، للمساعدة في إدارة صورتهما الإعلامية وسط استمرار التوتر. (لها)