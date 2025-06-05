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المرأة

انفصال نجمة عن شريكها لاعب الكرة وسط توترات عائلية

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:10
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أكدت مجلة "بيبول" أن لاعب كرة القدم روميو بيكهام والنجمة وعارضة الازياء كيم تورنبول انفصلا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد علاقة عاطفية أعلنا عنها عبر "إنستغرام" في 2024، حيث تبادلا صوراً رومانسية خلال رحلة عائلية إلى نيويورك.
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وجاء الانفصال في ظل توتر داخل عائلة بيكهام، إذ أفادت "بيبول" بوجود خلافات بين بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز من جهة، وباقي أفراد العائلة من جهة أخرى، وهو ما انعكس في غيابهما الملحوظ عن احتفال ديفيد بيكهام بعيد ميلاده الخمسين في أيار الماضي.

وكشف مصدر للمجلة أن غياب بروكلين ونيكولا عن الحفل ارتبط بوجود كيم تورنبول، التي ارتبط اسمها سابقاً ببروكلين، رغم نفي علاقتهما من قبل مصادر مقرّبة ومن شقيقه كروز.

وأشارت المجلة إلى أن الخلافات داخل العائلة تعود جزئياً إلى أحداث حفل زفاف بروكلين ونيكولا عام 2022، وأن الزوجين استعانا مؤخراً بمحامية العلاقات العامة جيني عافية، التي سبق أن عملت مع الأمير هاري وميغان ماركل، للمساعدة في إدارة صورتهما الإعلامية وسط استمرار التوتر. (لها)
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