بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. انفصال نجمين شهيرين وسط تكتم إعلامي (صور)

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العلاقة التي جمعت نجمة سلسلة "Fifty Shades of Grey" ومغني فرقة "Coldplay" حظيت باهتمام كبير من الجمهور، خاصة مع تداول شائعات الخطوبة والزواج أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.



وكشفت مصادر لمجلة "بيبول" أن الانفصال هذه المرة يبدو نهائياً، رغم محاولات المستمرة لإنجاح العلاقة.



داكوتا جونسون وكريس مارتن، حافظا دائماً على خصوصية حياتهما، الا انهما فضّلا الصمت في مواجهة موجة الأنباء التي تصدرت عناوين الصحف العالمية، ولم يعلّقا رسمياً حتى الآن على خبر الانفصال. بعد مسيرة حب بدأت في عام 2017، تخللتها لحظات رومانسية وظهور علني على فترات متباعدة، انتهت علاقة الممثلة الأميركية داكوتا والمغني كريس مارتن وسط تكتم إعلامي.العلاقة التي جمعت نجمة سلسلة "Fifty Shades of Grey" ومغني فرقة "Coldplay" حظيت باهتمام كبير من الجمهور، خاصة مع تداول شائعات الخطوبة والزواج أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.وكشفت مصادر لمجلة "بيبول" أن الانفصال هذه المرة يبدو نهائياً، رغم محاولات المستمرة لإنجاح العلاقة.داكوتا جونسون وكريس مارتن، حافظا دائماً على خصوصية حياتهما، الا انهما فضّلا الصمت في مواجهة موجة الأنباء التي تصدرت عناوين الصحف العالمية، ولم يعلّقا رسمياً حتى الآن على خبر الانفصال.

الحُب والخصوصية

طوال سنوات ارتباطهما، اختار الثنائي الحفاظ على خصوصية علاقتهما، إذ نادراً ما ظهرا معاً في المناسبات العامة، أو تحدثا عنها لوسائل الإعلام.



وفي آذار 2024، نقلت "بيبول" عن مصادر مقربة تأكيد خبر خطبتهما منذ أعوام، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنهما لم يحددا أي موعد رسمي للزواج، مفضلين التركيز على حياتهما المهنية.