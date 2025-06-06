Advertisement

المرأة

بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. انفصال نجمين شهيرين وسط تكتم إعلامي (صور)

Lebanon 24
06-06-2025 | 00:16
A-
A+
Doc-P-1371224-638847910858854374.png
Doc-P-1371224-638847910858854374.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد مسيرة حب بدأت في عام 2017، تخللتها لحظات رومانسية وظهور علني على فترات متباعدة، انتهت علاقة الممثلة الأميركية داكوتا جونسون والمغني البريطاني كريس مارتن وسط تكتم إعلامي. 
Advertisement

العلاقة التي جمعت نجمة سلسلة "Fifty Shades of Grey" ومغني فرقة "Coldplay" حظيت باهتمام كبير من الجمهور، خاصة مع تداول شائعات الخطوبة والزواج أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وكشفت مصادر لمجلة "بيبول" أن الانفصال هذه المرة يبدو نهائياً، رغم محاولات الثنائي المستمرة لإنجاح العلاقة.

داكوتا جونسون وكريس مارتن، حافظا دائماً على خصوصية حياتهما، الا انهما فضّلا الصمت في مواجهة موجة الأنباء التي تصدرت عناوين الصحف العالمية، ولم يعلّقا رسمياً حتى الآن على خبر الانفصال.
 
 
 
 
 
 
 
سنوات من الحُب والخصوصية
طوال سنوات ارتباطهما، اختار الثنائي الحفاظ على خصوصية علاقتهما، إذ نادراً ما ظهرا معاً في المناسبات العامة، أو تحدثا عنها لوسائل الإعلام. 

وفي آذار 2024، نقلت "بيبول" عن مصادر مقربة تأكيد خبر خطبتهما منذ أعوام، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنهما لم يحددا أي موعد رسمي للزواج، مفضلين التركيز على حياتهما المهنية.
 
 
 
 
 
 

وشوهدت داكوتا جونسون، البالغة من العمر 35 عاماً، ومارتن، البالغ 48 عاماً، سوياً قبل أسابيع قليلة أثناء تجولهما في مدينة ماليبو الأميركية في السادس عشر من أيار الماضي. 

وفي تشرين الثاني الماضي، رُصدا وهما يمسكان بأيدي بعضهما خلال زيارة للهند حيث كان مارتن يحيي حفلات غنائية مع فرقته "كولدبلاي".

وعُرفت جونسون بعلاقتها الطيبة مع ابني مارتن من زوجته السابقة غوينيث بالترو، موسى (19 عاماً) وآبل (21 عاماً)، وعبّرت جونسون، في تصريحات سابقة لمجلة "بستل"، عن مدى حبها لهما بقولها: "أحب هذين الطفلين من كل قلبي، وكأن حياتي تعتمد عليهما".(الإمارات 24)

مواضيع ذات صلة
كانت تحبه بشدة وتعلّقت بأطفاله.. نجمة تنفصل عن شريكها بعد علاقة دامت 8 سنوات
lebanon 24
06/06/2025 09:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
انفصال نجمة عن شريكها لاعب الكرة وسط توترات عائلية
lebanon 24
06/06/2025 09:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد علاقة متوترة استمرت سنوات... نجمة عالمية تتجاهل وفاة والدها!
lebanon 24
06/06/2025 09:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب 8 سنوات.. شقيقة فنان شهير تعود إلى لبنان وتُحمل على الأكتاف (صور)
lebanon 24
06/06/2025 09:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2025-06-05
15:30 | 2025-06-05
13:13 | 2025-06-05
09:10 | 2025-06-05
08:24 | 2025-06-05
03:27 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24