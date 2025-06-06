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المرأة
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. انفصال نجمين شهيرين وسط تكتم إعلامي (صور)
Lebanon 24
06-06-2025
|
00:16
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بعد مسيرة حب بدأت في عام 2017، تخللتها لحظات رومانسية وظهور علني على فترات متباعدة، انتهت علاقة الممثلة الأميركية داكوتا
جونسون
والمغني
البريطاني
كريس مارتن وسط تكتم إعلامي.
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العلاقة التي جمعت نجمة سلسلة "Fifty Shades of Grey" ومغني فرقة "Coldplay" حظيت باهتمام كبير من الجمهور، خاصة مع تداول شائعات الخطوبة والزواج أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
وكشفت مصادر لمجلة "بيبول" أن الانفصال هذه المرة يبدو نهائياً، رغم محاولات
الثنائي
المستمرة لإنجاح العلاقة.
داكوتا جونسون وكريس مارتن، حافظا دائماً على خصوصية حياتهما، الا انهما فضّلا الصمت في مواجهة موجة الأنباء التي تصدرت عناوين الصحف العالمية، ولم يعلّقا رسمياً حتى الآن على خبر الانفصال.
سنوات من
الحُب والخصوصية
طوال سنوات ارتباطهما، اختار الثنائي الحفاظ على خصوصية علاقتهما، إذ نادراً ما ظهرا معاً في المناسبات العامة، أو تحدثا عنها لوسائل الإعلام.
وفي آذار 2024، نقلت "بيبول" عن مصادر مقربة تأكيد خبر خطبتهما منذ أعوام، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنهما لم يحددا أي موعد رسمي للزواج، مفضلين التركيز على حياتهما المهنية.
وشوهدت داكوتا جونسون، البالغة من العمر 35 عاماً، ومارتن، البالغ 48 عاماً، سوياً قبل أسابيع قليلة أثناء تجولهما في مدينة ماليبو الأميركية في السادس عشر من أيار الماضي.
وفي تشرين الثاني الماضي، رُصدا وهما يمسكان بأيدي بعضهما خلال زيارة للهند حيث
كان مارتن
يحيي حفلات غنائية مع فرقته "كولدبلاي".
وعُرفت جونسون بعلاقتها
الطيبة
مع ابني مارتن من زوجته السابقة غوينيث بالترو، موسى (19 عاماً) وآبل (21 عاماً)، وعبّرت جونسون، في تصريحات سابقة لمجلة "بستل"، عن مدى حبها لهما بقولها: "أحب هذين الطفلين من كل قلبي، وكأن حياتي تعتمد عليهما".(الإمارات 24)
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